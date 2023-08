Ανώτεροι κινέζοι και ρώσοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τη Βόρεια Κορέα και παρακολούθησαν μαζί με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν την ετήσια στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγιάνγκ για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης (στη φωτογραφία από Creative Commons, επάνω, στρατιωτίνες με βορειοκορεατικά τουφέκια Τύπου 88 κατά την παρέλαση).

Το «Ερημιτικό Βασίλειο» γιορτάζει το τέλος των εχθροπραξιών στον πόλεμο της Κορέας και συνηθίζει να επιδεικνύει κατά την παρέλαση τα πιο πρόσφατα όπλα του.

Φέτος, παρουσίασε όπως ήταν αναμενόμενο τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Hwasong-17 και Hwasong-18. Η Πιονγιάνγκ εκτόξευσε τον Hwasong-18 νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως μέρος μιας σειράς προκλητικών δοκιμών.

Εκτός των προηγμένων ICBM της, εμφάνισε ένα νέο υποβρύχιο drone το οποίο οι αναλυτές πιστεύουν ότι λειτουργεί παρόμοια με τορπίλη που φέρει πυρηνικό οπλισμό.

Η ανάπτυξή του δείχνει ότι η χώρα αναζητά νέους τρόπους για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Πράγματι, οι ειδικοί της βιομηχανίας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι το συγκεκριμένο έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές, γράφει σε ανάλυσή της η Maya Carlin, αναλύτρια στο Κέντρο Πολιτικής Ασφάλειας.

Τον Απρίλιο, η Πιονγιάνγκ ισχυρίστηκε ότι είχε δοκιμάσει ένα υποβρύχιο μη επανδρωμένο πυρηνικό όπλο (στις φωτογραφίες, κάτω, από την παρέλαση στη βορειοκορεατική πρωτεύουσα).

Η δοκιμαστική κεφαλή του χαρακτηρισμένου ως «μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος πυρηνικής επίθεσης Haeil-2» πυροδοτήθηκε περίπου τρεις ημέρες αφότου επιχειρούσε στα ανοιχτά της Βόρειας Κορέας.

Ο προκάτοχός του, το Haeil-1, φέρεται να δοκιμάστηκε ένα μήνα πριν και ως καύχημα αναφέρθηκε ότι είναι ικανό να προκαλέσει «ραδιενεργό τσουνάμι».

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι από το 2021 η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 δοκιμαστικές εκτοξεύσεις με το μη επανδρωμένο υποβρύχιο όπλο της.

Το 2022, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν επίσης ότι τα Haeil επέδειξαν πλήρεις επιχειρησιακές ικανότητες.

Οι ειδικοί του The Drive το συνέκριναν με τη ρωσική τορπίλη Poseidon. Γνωστό και ως Status-6 στη Ρωσία, αυτό το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα μπορεί να φέρει πυρηνικό και συμβατικό εξοπλισμό.

Παρόμοιο με το Poseidon, το βορειοκορεατικό drone διαθέτει έναν προωθητή αντλίας εκτόξευσης (pump-jet) στο πίσω μέρος. Ωστόσο, όπως περιγράφεται από το The Drive, πιθανότατα βασίζεται στην πρόωση με μπαταρία, ενώ το Poseidon είναι πυρηνοκίνητο.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη, σ’ αυτό το σημείο, ότι η Βόρεια Κορέα εργάζεται για τα είδη πυρηνικών τεχνολογιών που θα παρείχαν έναν αρκετά μικρό αντιδραστήρα για να τροφοδοτήσει ένα τέτοιο όχημα.

Οπως και να ‘χει, το βεληνεκές του όπλου που η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει εναντίον του Νότου, ή ακόμα και της Ιαπωνίας, ακόμη και αν περιπλανηθεί για κάποιο διάστημα πριν επιτεθεί, είναι πολύ μικρότερο από εκείνο για το οποίο προορίζεται το Poseidon».

Ενώ τα Haeil δεν έχουν τις ικανότητες του Poseidon, απειλούν τους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή παρέχουν στην Πιονγιάνγκ τη δυνατότητα να εξαπολύει επιθέσεις σε στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες με όπλα που δεν εντοπίζονται.

