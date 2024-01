Μάρκους Χάουαρντ: Ο «μπομπέρ» της Μπασκόνια είναι ο πιο «καυτός» παίκτης της Euroleague (pics, vids)

Η Μπασκόνια πανηγύρισε μια τεράστια νίκη στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 91-90 και «πάτησε» ακόμη πιο γερά στη βαθμολογία της Euroleague, με τον Μάρκους Χάουαρντ να κάνει σε ακόμη ένα παιχνίδι φέτος πράγματα και θαύματα!

Ο Αμερικανός «μπομπέρ» των Βάσκων «πυροβολούσε» από παντού το καλάθι της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου και «καθάρισε» για το σύνολο του Ιβάνοβιτς, με τα νούμερα του «εκρηκτικού» γκαρντ να είναι απίστευτα. Συγκεκριμένα, ο Χάουαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στη Σερβία με 32 πόντους και 7/10 τρίποντα, συνεχίζοντας να «τρελαίνει» κόσμο και να αποδεικνύει ξανά ότι είναι ο πιο «καυτός» σκόρερ στη διοργάνωση.

Το «minigun» της Βασκωνίας κατάφερε ξανά να σκοράρει 30+ πόντους φέτος και οδεύει ολοταχώς για μυθικό ρεκόρ, αφού αυτή ήταν η τρίτη 30αρα στη σεζόν για τον ίδιο σε 22 παιχνίδια. Φυσικά είναι ο πρώτος στη λίστα φέτος, ενώ έχει μπροστά του 12 αγωνιστικές για να γράψει ιστορία, αφού αν σκοράρει σε ακόμη ένα παιχνίδι 30+ πόντους ισοφαρίζει το ρεκόρ σε μια χρονιά, που έχει ο Τσαρλς Σμιθ για τη Σκαβολίνι από τη σεζόν 2004-05.

🇺🇸 Markus Howard scored at least 30 points in 3 #EuroLeague games this season.

League record is 4 30-point games in a single season set by 🇺🇸 Charles Smith in 2004-05 for 🇮🇹 Scavolini.

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) January 19, 2024