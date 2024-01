Στα όπλα κατά του Πούτιν οι νέοι της Σουηδίας

«Ο Πούτιν δεν μας φοβίζει… Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε» δηλώνουν οι νέοι της Σουηδίας, μετά την προειδοποίηση του υπουργού Πολιτικής Άμυνας της χώρας ότι ίσως ξεσπάσει πόλεμος στη χώρα για πρώτη φορά μετά από 210 χρόνια.

Μάλιστα, ο Καρλ Όσκαρ Μπόλιν κάλεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον νεότερο πληθυσμό της χώρας να ενταχθεί σε εθελοντικές ομάδες άμυνας, θέτοντας το ερώτημα «εσείς ποιοι είστε, αν πόλεμος έρθει εδώ;».

Κι ενώ οι περισσότεροι έκαναν λόγο για τρομολαγνεία, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μια ομάδα νέων από τη Στοκχόλμη ξεκαθάρισαν στην Daily Mail ότι είναι «έτοιμοι για όλα». Σημειώνεται ότι αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση της Σουηδίας προσπαθεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Συμμαχίας για αύξηση στο 2% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών της, που είναι το διπλάσιο από τους συνήθεις υπολογισμούς της.

Σε κάθε περίπτωση οι νέοι της Σουηδίας, παρότι συνολικά απέρριψαν την ιδέα ότι ο πόλεμος βρίσκεται στη γωνία, όλοι τους συμφώνησαν ότι είναι έτοιμοι να τα βάλουν με τη Ρωσία, αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα ο Lukas Stahl, 25 ετών, που εργάζεται στην εστίαση «προσωπικά, αυτά που είπε ο υπουργός δεν με ανησυχούν ιδιαίτερα, δεν φοβάμαι εύκολα και δεν βλέπω καμία άμεση απειλή. Ταυτόχρονα, συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως χώρα και ότι δεν πρέπει να μας πιάσουν στον ύπνο, αλλά δεν σκοπεύω και να βιαστώ να αγοράσω κονσέρβες και μπαταρίες.

Putin doesn’t scare me… I’m ready to fight: The young Swedes who say they are prepared to take up arms after minister sparked panic by insisting there ‘could be war’ in the country for the first time in 210 years https://t.co/2RSyjCNmu1 pic.twitter.com/Qem3SUp8N3

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 12, 2024