Νέα Υόρκη: Εννέα συλλήψεις έπειτα από σύγκρουση της Αστυνομίας με κοινότητα Εβραίων σε υπόγεια σήραγγα

Μια διαμάχη δεκαετιών για τη διεύθυνση μιας από τις πιο εξέχουσες χασιδιστικές εβραϊκές ομάδες της Νέας Υόρκης εξελίχθηκε σε χάος αυτή την εβδομάδα, όταν μια ομάδα συγκρούστηκε με την Αστυνομία για μια υπόγεια σήραγγα που είχε κατασκευαστεί κρυφά για την κύρια συναγωγή του κινήματος.

Σύμφωνα με τους New York Times, η σήραγγα βρίσκεται μεταξύ της έδρας του κινήματος Chabad-Lubavitcher, και τουλάχιστον ενός παρακείμενου ακινήτου. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ωστόσο, τα πράγματα ξέφυγαν όταν ένα φορτηγό μετέβη στο σημείο προκειμένου να το γεμίσει με τσιμέντο και την ίδια στιγμή Χασιδιστές προσπαθούσαν να το εμποδίσουν.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι βρήκαν μια ομάδα αντρών να σπάει έναν τοίχο του χώρου προσευχής που οδηγούσε στη σήραγγα. Μετά από μια αντιπαράθεση που ακολούθησε, η οποία περιελάμβανε αψιμαχίες με αστυνομικούς, συνελήφθησαν εννέα άτομα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Μπρούκλιν.

Here is initial footage of the rabbi’s of Chabad-Lubavitch Headquarters/Synagogue uncovering the recently found tunnels which go under the complex covered by what appears to be old mattresses.#NewYork #NewYorkCity #NYPD #America #Jews #JewishTunnels #JewTunnels #Jewish… pic.twitter.com/SERBLJqe3K

