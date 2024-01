Γάζα: Ο ΠΟΥ ακύρωσε διανομή ιατρικών προμηθειών λόγω μη ασφαλών συνθηκών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει μια αποστολή για την παροχή ιατρικών εφοδίων στη βόρεια Γάζα χθες, Κυριακή, αφού δεν μπόρεσε να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Ήταν η τέταρτη φορά που ο ΠΟΥ αναγκάστηκε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή ιατρικών εφοδίων που χρειάζονται επειγόντως στο Νοσοκομείο Αλ Άουντα και το κεντρικό φαρμακείο στη βόρεια Γάζα από τις 26 Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε.

«Είναι τώρα 12 ημέρες αφότου μπορέσαμε τελευταία φορά να φθάσουμε στη βόρεια Γάζα», ανέφερε το γραφείο του οργανισμού στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Σφοδροί βομβαρδισμοί, περιορισμοί στις μετακινήσεις και διακοπείσες τηλεπικοινωνίες καθιστούν σχεδόν αδύνατο το να διανείμουμε ιατρικές προμήθειες τακτικά και με ασφάλεια σε όλη τη Γάζα, ιδιαιτερα στον βορρά».

Today, @WHO cancelled a planned mission to Al-Awda hospital and the central drug store in northern #Gaza for the fourth time since 26 Dec because we did not receive deconfliction and safety guarantees.

The mission planned to move urgently needed medical supplies to sustain the… pic.twitter.com/6v09rPbBb1

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) January 7, 2024