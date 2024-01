Ουκρανία: Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Ζελένσκι για ειρηνευτική σύνοδο και αιχμαλώτους πολέμου

Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή και να φιλοξενήσει συνομιλίες για τη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών. Ο πόλεμος στο μέτωπο έχει ήδη δυσκολέψει για την Ουκρανία και αναμένεται να δυσκολέψει περισσότερο χωρίς βοήθεια από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τα ζητήματα που απασχόλησαν τους δύο ηγέτες να είναι ο Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος και η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.

Η κλήση αφορούσε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδίως τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας σύμφωνα…με την τουρκική πλευρά του τηλεφωνήματος.

President @RTErdogan spoke by phone with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.

The call addressed regional and global issues, particularly the Ukraine-Russia war.

President Erdoğan highlighted Türkiye’s intensive efforts for the termination of the bloodshed and the…

