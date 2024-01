Απίστευτο: Η Αναντολού Εφές έχει play με το όνομα του Σπανούλη (vid)

Η επίδραση του Βασίλη Σπανούλη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι συγκλονιστική. Και παρά το γεγονός ότι έχει «κρεμάσει τα παπούτσια» του εδώ και καιρό, συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για τους πάντες.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Ερντέμ Τζαν, κατά τη διάρκεια ενός time out που είχε πάρει, έδωσε οδηγίες στους παίκτες του και τους είπε να επιτεθούν με το «play Σπανούλης»!

Ο G.O.A.T. Σπανούλης φαίνεται πως έχει επηρεάσει τον Τζαν και μάλλον ο τούρκος τεχνικός δεν είναι ο μόνος που έχει επηρεαστεί από την εν γένει επίδραση του Kill-Bill στην μπασκετική ευρώπη.

👀📑 Seems like Erdem Can has in his playbook a play called “SPANOULIS”.

Με Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ το top 10 της Euroleague

Φοβερή «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague ήταν αυτή που μας πέρασε με ματσάρες και highlight φυσικά το Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές, το οποίο έληξε με σκορ 130-126 μετά από την τέταρτη παράταση!

Αναμφίβολα, το επικό ματς των δύο ομάδων στο «WiZink Center» έχει… μπόλικες φάσεις να προσφέρει στο τοπ-10 της αγωνιστικής, ενώ υπάρχει και «ερυθρόλευκο» χρώμα, με την τάπα του Μιλουτίνοφ στον Οκόμπο και το κάρφωμα στον αιφνιδιασμό του ΜακΚίσικ.

Was that the craziest double week you can remember?

– Yes!

Check out the TOP 10 Plays from Round 19 🔥

‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/3QgksguVUq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2024