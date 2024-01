H εμμονή του Dave Chapelle με τα τρανς άτομα

Στο νέο του stand-up special στο Netflix, The Dreamer, που κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου, ο Dave Chappelle βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης. Το αφιέρωμα, το οποίο σηματοδοτεί την έβδομη συνεργασία του Chappelle με τον γίγαντα του streaming, έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις λόγω του προβληματικού περιεχομένου του, το οποίο πολλοί έχουν επικρίνει ως τρανσφοβικό και υβριστικό.

Το The Dreamer ξεκινά με τον Chappelle να αναπολεί τα πρώτα του χρόνια στην κωμωδία και την πορεία του προς την επιτυχία. Ωστόσο, η νοσταλγική διάθεση αλλάζει καθώς ο κωμικός διαθέτει ένα σημαντικό μέρος του αφιερώματος σε ανέκδοτα για τρανς άτομα και άτομα με αναπηρία.

Dave Chapelle wasted no time with the transphobia. Can’t write a joke to save his damn life that isn’t blatantly centered around trying to offend an entire community. He’s obsessed with the trans community. @netflix is trash for not pulling the plug on the BS. pic.twitter.com/Wy0WRQejOf

— Reporting Insurrectionist to the FBI (@MrPres582) January 2, 2024