«Ιστορίες που δεν ακούγονται», από την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου εντάσσει στον προγραμματισμό της για τη σεζόν 2023-2024 έναν κύκλο εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Ιστορίες που δεν ακούγονται», δίνοντας χώρο σε ιστορίες και ανθρώπους που συχνά απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο.

Οι εκδηλώσεις έχουν ως στόχο τη συζήτηση και τον προβληματισμό γύρω από τη συμπερίληψη και την εκπροσώπηση στις παραστατικές τέχνες, αλλά και τον τρόπο που μπορεί η τέχνη να επηρεάσει και να αλλάξει τα δεδομένα μιας κοινωνίας.

Επίσης, φέτος η Πειραματική σκηνή οργανώνει μία συζήτηση για τον θεωρητικό του θεάτρου Hans-Thies Lehmann και το μεταδραματικό θέατρο.

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, 21:15

«Δημόσιος Λόγος και Παραστατικές Τέχνες: Συμπερίληψη και αποκλεισμός»

Συμμετέχουν:

Ελένη Ευθυμίου, σκηνοθέτρια, ηθοποιός, Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος, Camille Louis, φιλόσοφος, δραματουργός, ακτιβίστρια, Πρόδρομος Τσινικόρης, σκηνοθέτης, δραματουργός, ηθοποιός, πρώην υπεύθυνος της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, Άρης Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφος

Συντονίζει η δημοσιογράφος Αργυρώ Μποζώνη

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, 21:00

«Αφιέρωμα στον θεωρητικό του θεάτρου Hans-Thies Lehmann και το μεταδραματικό θέατρο»

Συμμετέχουν: Ανέστης Αζάς, σκηνοθέτης, δραματουργός, Ελένη Βαροπούλου, θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου, Alexander Karschnia, σκηνοθέτης, συνιδρυτής της ομάδας θεάτρου and company Co, Matthias Pees, κριτικός θεάτρου, δραματουργός, καλλιτεχνικός διευθυντής Berliner Festspiele, Αργυρώ Χιώτη, σκηνοθέτρια, ηθοποιός

Συμμετέχουν μέσω βίντεο ο René Pollesch (σκηνοθέτης, συγγραφέας, καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Volksbühne) και ο Daniel Wetzel (σκηνοθέτης, συγγραφέας, συνιδρυτής των Rimini Protokoll)

Συντονίζει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπεύθυνος προγραμματισμού Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2024

«Η ballroom κουλτούρα»

Eκδηλώσεις με κεντρικό άξονα την ballroom κουλτούρα. Σημαντικά πρόσωπα της ballroom σκηνής από το εξωτερικό, πρόσωπα της ελληνικής σκηνής και άτομα για τα οποία προορίζεται η ballroom σκηνή συνομιλούν με την πρωτοπόρο της ελληνικής σκηνής Τίλα Καρεόλα για τις δικές τους ιστορίες μέσα στη σκηνή, για το πώς στήνεται μια ballroom σκηνή σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, για τον ρόλο της «λευκότητας» και της αντιπροσώπευσης, για την πολιτιστική ιδιοποίηση και για τη σημασία της ύπαρξης της ballroom κουλτούρας για τα τρανς και τα queer persons of colour εν έτει 2024.

Επιμέλεια: Τίλα Καρεόλα

*οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

*Το ballroom ή αλλιώς ballroom culture, house ball culture είναι μια υποκουλτούρα που γεννήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και έχει στον πυρήνα του τις Μαύρες και Λατίνες τρανς γυναίκες. Προερχόμενη από τα drag καλλιστεία, αφετηρία της κουλτούρας ήταν η στιγμή που η Crystal και η Lottie Labeija διοργάνωσαν το πρώτο ball by a house (the House of Labeija) στο Χάρλεμ το 1972 ως αντίδραση στις διακρίσεις λόγω χρώματος που είχε υποστεί η Crystal διαγωνιζόμενη σε drag καλλιστεία.

Η κουλτούρα έχει εξελιχθεί σε έναν ασφαλή χώρο για queer persons of colour, αλλά και για την λοατκι+ κοινότητα εν γένει και έχει εξαπλωθεί και σε όλο τον κόσμο.

Παρ’ όλη την εξάπλωση, εξέλιξη και διαφοροποίηση ανά περιοχή, το ballroom είναι αναγκαίο να παραμένει ένας ζωτικός χωρος έκφρασης και ενδυνάμωσης, πρωτίστως για άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές καταπιέσεις λόγω queerness ή φυλετικού ρατσισμού, και εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε Black culture.

Μάιος 2024

«Αυτοβιογραφική γραφή»

Ο Γάλλος συγγραφέας Edouard Louis (Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ, Ιστορία της βίας, Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας, κ.ά.) συζητά για την αυτοβιογραφική γραφή και τον πολιτικό αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία σήμερα.

*ο συντονισμός και η ημερομηνία της συζήτησης θα ανακοινωθούν σύντομα.

8 και 9 Ιουνίου 2024

«Η Φάμπρικα του συλλογικού / La Fabrique du commun»

Kom.post collective (Camille Louis, Emmanuelle Nizou)

Η Φάμπρικα του Συλλογικού είναι μία περφόρμανς σε μορφή συζήτησης, η οποία μεταμορφώνει τον θεατρικό χώρο σε μία Αγορά που συνδυάζει τη δημιουργία μιας συλλογικότητας με την προσωπική συνάντηση ανθρώπων.

Έχοντας περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της φιλοξενίας και προσφέρουν αλληλεγγύη σε άτομα που το χρειάζονται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λέσβο, οι καλλιτέχνιδες της Kom.post collective συνέλλεξαν τις φωνές τους και τις ενσωμάτωσαν σε μία πολυφωνία ήχων και εικόνων, δημιουργώντας έτσι μια συμφωνία ετερόκλητων συνομιλητών/-τριών.

Οι θεατές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν τους αόρατους ήρωες μιας κρυφής ιστορίας –αποκλίνουσας από την επίσημη– να συνομιλήσουν μαζί τους και να ενώσουν τη φωνή τους με τις φωνές τόσων άλλων.