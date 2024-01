Google Earth: Τα 23 πιο παράξενα πράγματα που κατέγραψε στη Γη – Σβάστικες, πεντάλφες και νησιά-«φαντάσματα»

Το Google Earth έχει στα δεδομένα του καταγεγραμμένες εικόνες από ολόκληρο τον κόσμο χάρη στους δορυφόρους του, που κινούνται σε τροχιά, οι οποίοι τραβούν ανά διαστήματα φωτογραφίες από τον… επίγειο κόσμο. Ο σκοπός είναι όλο αυτό να λειτουργήσει προς όφελος των ανθρώπων· αποτελεί δηλαδή ένα χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει τις μετακινήσεις μας και βοηθά στο να κατατοπιστούμε και να βρούμε διάφορες διευθύνσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και μάλιστα όλο αυτό με ζωντανή εικόνα!

Τα στιγμιότυπα που καταγράφονται κάθε φορά είναι τυχαία και τραβιούνται σε ανύποπτους χρόνους. Στην όλη διαδικασία συνδράμουν οι εναέριες λήψεις που γίνονται από αεροπλάνα, χαρταετούς, drones ακόμη και μπαλόνια. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην λείψουν και τα παράξενα πράγματα πάνω στη Γη που έχουν «συλλάβει» οι κάμερες -που όπως αποδεικνύεται υπάρχουν πολλά- και το Google Earth μας τα προσφέρει απλόχερα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται από σβάστικες και πεντάλφες σχεδιασμένες πάνω στο έδαφος μέχρι νησιά μέσα σε… νησιά και ναυάγια εν εξελίξει! Οι δορυφόροι έχουν ξετρυπώσει τα πιο παράξενα σημεία της Γης, που πιθανότατα δεν θα γίνονταν ποτέ ορατά ή αντιληπτά από τον άνθρωπο – είτε ήταν στο έδαφος είτε βρισκόταν στο Διάστημα.

Το Google Earth όμως τα έχει καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα στα δεδομένα του. Πρόκειται, άραγε, για «κρυφά» μηνύματα ή απλώς για τυχαία γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά λόγω της ποικιλομορφίας του εδάφους; Παρακάτω η εξήγηση.

1. Σβάστικα στο Καζακστάν

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν περισσότερα από 50 γεωγλυφικά σε όλο το βόρειο Καζακστάν στην Κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του σχεδίου σε σχήμα σβάστικας. Αν και το σύμβολο της σβάστικας δημιουργήθηκε από ξύλο, πολλά από τα γεωγλυφικά ήταν φτιαγμένα από χωμάτινους τύμβους. Τα γεωγλυφικά φαίνεται να χρονολογούνται πριν από 2.000 χρόνια. Εκείνη την εποχή, οι σβάστικες δεν ήταν ασυνήθιστες σε όλη την Ευρώπη και την Ασία και φυσικά δεν συνδέονταν με πολιτικές πεποιθήσεις.

2. Νησί, σε λίμνη νησιού, σε λίμνη νησιού στις Φιλιππίνες (part 1)

Αυτή η εικόνα του Google Earth δείχνει έναν παράξενο γεωγραφικό σχεδιασμό ενός νησιού στις Φιλιππίνες που έχει ένα άλλο μικρότερο νησί μέσα στη λίμνη του, που διαθέτει με τη σειρά του δική του λίμνη η οποία περικλύει επίσης ένα τρίτο μικρότερο νησάκι. Το Google Earth κατέγραψε αυτήν την εικόνα που δείχνει ένα μικροσκοπικό νησί που βρίσκεται μέσα σε μια λίμνη-κρατήρα σε ένα νησί που ονομάζεται νησί ηφαίστειο σε μια λίμνη που ονομάζεται λίμνη Taal στο νησί Luzon των Φιλιππίνων.

3. Κατασκευές/οικοδομήματα σε σχήμα τροχών στην Όαση Azraq στην Ιορδανία

Το Google Earth απαθανάτισε γεωμετρικές δομές σε σχήμα τροχού που μπορεί να χρονολογούνται πριν από περίπου 8.500 χρόνια στην Όαση Azraq της Ιορδανίας. Πρόκειται για κυκλικά σχέδια με γραμμές στο εσωτερικό σαν ακτίνες, τοποθετημένα με τρόπο που ευθυγραμμίζεται με την ανατολή του ηλίου στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Οι τροχοί ποικίλλουν ως προς το σχεδιασμό τους, με μερικούς να έχουν ακτίνες που εκτείνονται από το κέντρο, άλλοι με μόνο μία ή δύο ράβδους αντί για ακτίνες, ενώ άλλοι έχουν σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου ή τριγώνου, σύμφωνα με τους ερευνητές.

4. Το μάτι του ταύρου στη Σαουδική Αραβία

Ένας τύπος αυτών των «τροχών» στη Μέση Ανατολή μοιάζει με μάτι ταύρου, ενω σε τρεις πλευρές υπάρχουν τρία τρίγωνα με κατέυθυνση που δείχνει προς αυτόν τον κύκλο-«μάτι του ταύρου». Η κατεύθυνση δηλώνεται με μικρές σωρούς από πέτρες που εκτείνονται από τις γωνίες των τριγώνων προς το «μάτι». Ο Ντέιβιντ Κένεντι, από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, ο οποίος συνδιευθύνει το έργο, το χαρακτηρίζει ως «έναν κεντρικό τάφο με το «μάτι του ταύρου»».

5. Θαμμένη πυραμίδα στην Αίγυπτο

Αυτή η εικόνα από το Google Earth δείχνει ένα περίεργο βαθούλωμα στο έδαφος που ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι μια «θαμμένη» στην άμμο πυραμίδα που δεν έχει ανασκαφεί. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν εντοπιστεί δεκάδες αντίστοιχες ανωμαλίες στην Αίγυπτο μέσω του Google Earth.

Ωστόσο, υπάρχει μια συζήτηση για το αν αντιπροσωπεύουν φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους ή τεχνητές δομές. Απαιτούνται περισσότερες ανασκαφές, αλλά η οικονομική κατάσταση στην Αίγυπτο έχει περιορίσει τον αριθμό και το μέγεθος των ανασκαφών.

6. Νησί-«φάντασμα» κοντά στη Νέα Καληδονία

Το 2012, μια ομάδα Αυστραλών ερευνητών «είδε» ένα ανύπαρκτο έως τότε νησί στο μέγεθος του Μανχάταν στον Νότιο Ειρηνικό. Ένα μυστηριώδες μέρος που ονομάζεται Sandy Island είχε εμφανιστεί στους χάρτες, βορειοδυτικά της Νέας Καληδονίας δίπλα από την Αυστραλία. Εμφανίστηκε ως ένα μαύρο, μακρόστενο πολύγωνο στο Google Earth. Αλλά όταν οι επιστήμονες έπλευσαν εκεί τον Νοέμβριο του 2012, βρήκαν απλώς νερό, αντί για έδαφος.

Τον Απρίλιο του 2013 οι ερευνητές εξήγησαν γιατί η μάζα του ανύπαρκτου νησιού συμπεριλαμβανόταν σε ορισμένους χάρτες για πάνω από έναν αιώνα, δείχνοντας ότι είχαν γίνει κάποια ανθρώπινα λάθη.

7. Πεντάλφα στο Καζακστάν

Στις ανεμοδαρμένες στέπες της Κεντρικής Ασίας, σε μια απομονωμένη γωνιά του Καζακστάν, υπάρχει ένα μεγάλο πεντάγραμμο, διαμέτρου περίπου 366 μέτρων, χαραγμένο στην επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για ένα πεντάκτινο αστρικό πολύγωνο περικυκλωμένο από έναν κύκλο, που βρίσκεται στη νότια ακτή της τεχνητής λίμνης Upper Tobol. Πολλά σχόλια στο Διαδίκτυο συνέδεαν το σημείο με λατρεία του διαβόλου, κακόβουλες θρησκευτικές αιρέσεις ή κατοίκους του κάτω κόσμου. Προς απογοήτευσή τους, το πεντάγραμμο αποδεικνύεται ότι είναι το περίγραμμα ενός πάρκου φτιαγμένου με τη μορφή ενός αστεριού. Οι ακτίνες αυτές είναι οι δρόμοι του πάρκου που είναι γεμάτοι με δέντρα, κάνοντας το σχήμα του αστεριού ακόμα πιο ιδιαίτερο στις αεροφωτογραφίες.

8. Εγκαταλελειμμένες βάσεις εκτόξευσης πυραύλων στην Αμυντική Περιοχή του Οάχου στη Χαβάη

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Nike, ήταν έτοιμοι να εκτοξευθούν σε σχεδόν 300 σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, από το 1954 έως τη δεκαετία του 1970. Μερικοί από αυτούς τους πυραύλους έφεραν μέχρι και πυρηνικές κεφαλές. Αυτοί οι πύραυλοι έχασαν την ισχύ τους μετά την εμφάνιση των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς (ICBM).

Ο David Tewksbury, ειδικός στο GIS (σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών) στο Hamilton College της Νέας Υόρκης, είχε ως στόχο να διατηρήσει ένα φωτογραφικό αρχείο των εγκαταλελειμμένων τοποθεσιών εκτόξευσης πυραύλων Nike προτού χαθούν με τα χρόνια από τον χάρτη. Το σχέδιό του είναι να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με γεωγραφική αναφορά, ώστε ο καθένας να μπορεί να ερευνήσει τις βάσει εκτόξευσης πυραύλων Nike μέσω του Google Earth. Εδώ, μια από αυτές τις βάσεις, η Αμυντική Περιοχή του Οάχου στη Χαβάη, εμφανίζεται το 1968.

9. «Ανάσα της Ερήμου», το ελληνικό έργο τέχνης στην Αίγυπτο

Μια σπειροειδής πύλη για ένα παράλληλο σύμπαν; Ίσως ένα εξωγήινο μήνυμα ή ένα αρχαίο μνημείο για ένα υπερφυσικό ον; Αυτό το γιγάντιο σπειροειδές σχέδιο στην αιγυπτιακή έρημο, όχι μακριά από τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, είναι ένα έργο τέχνης που ονομάζεται «Desert Breath». Τον Μάρτιο του 2007, Ελληνίδες καλλιτέχνιδες δημιούργησαν το εν λόγω έργο τέχνης έκτασης 100.000 τετραγωνικών μέτρων, με σκοπό να γιορτάσουν «την έρημο ως κατάσταση του νου, ένα τοπίο του νου», όπως αναφέρουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα.

10. Τρύπες από λεηλασίες στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη Απάμεια της Συρίας

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έχει θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές και σε 6 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στη χώρα, η οποία θεωρείται μια από τις παλαιότερες κατεχόμενες περιοχές της Γης. Μεγάλο μέρος αυτών των ανεπανόρθωτων καταστροφών φαίνεται από τους δορυφόρους.

Η πιο παράξενη εικόνα είναι εκείνη που κατέγραψε και έχει στο αρχείο του το Google Earth, που δείχνει λεηλατημένη ολοκληρη την αρχαία ρωμαϊκή πόλη Απάμεια, καθώς έχει τρύπες σε περισσότερα από 20 σημεία, για να αρπάξουν τα αρχαία της λεηλαστές από την έναρξη του εμφυλίου.

«Μοιάζει με την επιφάνεια του φεγγαριού», είχε πει παλαιότερα η Emma Cunliffe, ερευνήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Durham της Αγγλίας, η οποία έχει δημοσιεύσει μια έκθεση που τεκμηριώνει τις αρχαιολογικές καταστροφές στη Συρία. «Σε οκτώ μήνες, η περιοχή που λεηλατήθηκε ξεπέρασε την συνολική έκταση που είχε ανασκαφεί ως τότε».

11. Λίμνη αίματος εξω από την πόλη Σαντρ στο Ιράκ

Έξω από την πόλη Σαντρ στο Ιράκ, στις συντεταγμένες 33,396157° Β, 44,486926° Α, βρίσκεται μια κόκκινη λίμνη. Δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, επίσημη εξήγηση για το χρώμα αυτού του παράξενου όγκου νερού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει σοκάρει όσους την έχουν εντοπίσει στο αρχείο του Google Earth.

12. Μυρμήγκια έκαναν… πουά το έδαφος του Grand Canyon

Ένα περίεργο πουά μοτίβο κοντά στο ηφαίστειο Vulcan’s Throne στα βόρεια του Grand Canyon που έκανε πολλούς ανθρώπους να απορήσουν κάνοντας λόγο για ένα αφύσικο φαινόμενο, είχε τελικά μία απλούστατη εξήγηση: Τα μυρμήγκια! Αποδείχθηκε ότι η έρημος γύρω από το Grand Canyon φιλοξενεί κόκκινα μυρμήγκια, γνωστά ως «Pogonomyrmex barbatus».

Αυτά τα μικρά, αλά ενοχλητικά, έντομα μπορούν να δημιουργήσουν λόφους φωλιάς διαμέτρου έως και 120 εκατοστών. Οι λόφοι μυρμηγκιών είναι που τελικά ευθύνονται για αυτό το πουά μοτίβο.

13. Νησί, σε λίμνη νησιού, σε λίμνη νησιού στη Βικτώρια του Καναδά (part 2)

Το μεγαλύτερο στον κόσμο «νησί, σε λίμνη νησιού, σε λίμνη νησιού» είναι μια στενή λωρίδα γης τεσσάρων στρεμμάτων στον Καναδά που βρίσκεται στις συντεταγμένες 69.793° Β, 108.241° Δ. Το ανώνυμο νησί (σε σχήμα μικρής ασπίδας) απλώνεται στο κέντρο μιας μικρής λίμνης, η οποία περικλείεται από ένα μεγαλύτερο νησί, το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται μέσα άλλη λίμνη που εκτείνεται στα 75 μίλια στην ενδοχώρα από τη νότια ακτή του νησιού Victoria του Καναδά. Πρόκειτια για γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της γης στον Βόρειο Καναδά.

Αυτό το μικρό «υπο-υπο-νησάκι» ίσως δεν θα είχε γίνει ποτέ γνωστό, αν δεν γινόταν προσεκτικός έλεγχος στους χάρτες όλου του κόσμου στο Google Earth. Κατά πάσα πιθανότητα, κανένας άνθρωπος δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εκεί.

14. Δεν είναι αιγυπτιακός πάπυρος με ιερογλυφικά, αλλά νεκροταφείο αεροσκαφών στη βάση αεροπορίας Davis-Monthan στην Αριζόνα

Η αεροπορική βάση Davis Monthan στο Tucson της Αριζόνας, είναι το μέρος όπου τα στρατιωτικά αεροπλάνα των ΗΠΑ κατευθύνονται για να… πεθάνουν. Αυτό το νεκροταφείο 2.600 στρεμμάτων ονομάστηκε «Τhe boneyard» (στις συντεταγμένες 32 08’59.96″ N, 110 50’09.03″W), αλλά είναι κλειστό για το ευρύ κοινό. Το Google Earth όμως μας δίνει μία γεύση υψηλής ανάλυσης για το τι υπάρχει εκεί: είναι τα αεροπλάνα που πιλόταρε ο στρατός στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο -από το B-52 StratoFortress έως το F-14 Tomcat- σε διάφορα στάδια «αποσύνθεσης».

Η εικόνα θυμίζει τμήμα παπύρου με σχέδια από αιγυπτιακά ιερογλυφικά, αλλά είναι αεροπλάνα κατανενημένα σε διάφορα σημεία με διαφορετικό τρόπο, αν’αλογα με το στάδιο «αποσύνθεσης».

Το boneyard στο Davis Monthan χρησιμοποιήθηκε για το μουσικό βίντεο του «Learning to Fly» από το θρυλικό συγκρότημα της ροκ μουσικής Tom Petty and the Heartbreakers. Το συγκρότημα εμφανίστηκε να παίζει ανάμεσα στα διάφορα αεροσκάφη.

15. Η λέξη «HAMAD» γραμμένη στο νησί Al Futaisi στο Άμπου Ντάμπι

Ο Hamad bin Hamdan al Nahyan, ένας δισεκατομμυριούχος σεΐχης και μέλος της άρχουσας οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, έχει χαράξει το όνομά του στην αμμώδη επιφάνεια του νησιού al Futaisi που ανήκει στον Περσικό Κόλπο. Σκαμμένα σε βάθος μισού χιλιομέτρου και με συνολικό μήκος τα 2 χιλιόμετρα, τα γράμματα HAMAD είναι ίσως τα μεγαλύτερα στον κόσμο και μάλιστα ορατά από το Διάστημα. Κανονικά, οι λέξεις που γράφονται στην άμμο σβήνονται, ωστόσο αυτά τα γράμματα είναι τόσο μεγάλα που στο ενδιάμεσο έχουν σχηματιστεί υδάτινες οδοί.

16. Αεροφωτογραφία οικογένειας ελεφάντων στο Τσαντ της Αφρικής

Σκέφτηκες ότι μπορεί να μην προλάβεις ποτέ να δεις ένα κοπάδι αφρικανικών ελεφάντων στην άγρια ​​φύση; Ευτυχώς, οι δορυφόροι κατέγραψαν για σένα μερικές εικόνες υψηλής ανάλυσης ενός κοπαδιού δέκα ελαφάντων την ώρα που τρέχουν στο Τσαντ στις συντεταγμένες 10.903497 N, 19.93229 E.

17. Διαμάντια στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας στο Νέο Μεξικό

Βρέθηκαν στο έδαφος κοντά στο Mesa Huerfanita, στο Νέο Μεξικό, χαραγμένα σχέδια σαν δύο μεγάλα διαμάντια που περιβάλλονται από κύκλους. Ο συγγραφέας John Sweeney ισχυρίστηκε ότι στην τοποθεσία αυτή υπάρχει ένα κρυμμένο καταφύγιο που ανήκει στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό τους, η Σαηεντολογία «είναι μια θρησκεία για την σωστή διαδρομή που οδηγεί σε μια πλήρη και βέβαιη κατανόηση της αληθινής πνευματικής φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του, την οικογένεια, την ομάδα, την ανθρωπότητα, όλες τις μορφές ζωής, το υλικό και πνευματικό σύμπαν, και με το Υπέρτατο Όν». Τέτοια σύμβολα υπάρχουν σύμφωνα με πληροφορίες για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση των σαηεντολόγων κατά την επιστροφή τους στη Γη αφού μετά τη διαφυγή τους από τον πλανητικό «Αρμαγεδδώνα», όπως γράφει η Daily Mail. Φυσικά, τα σύμβολα θα παραμείνουν πιθανότατα μυστήριο.

18. Σχέδια χαραγμένα στην έρημο Γκόμπι της Κίνας

Οι νέες εικόνες του Google Earth αποκάλυψαν μια σειρά από μυστηριώδη μοτίβα χαραγμένα στην επιφάνεια της ερήμου Γκόμπι της Κίνας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή είναι μια μυστική στρατιωτική βάση και οι δομές χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως δοκιμές όπλων, βαθμονόμηση κατασκοπευτικού δορυφόρου και δοκιμή οργάνων ραντάρ.

Το πιο περίτεχνο σχέδιο είναι ένα περίπλοκο πλέγμα από απόλυτα ευθείες γραμμές που μπλέκονται μεταξύ τους για σχεδόν 33 χιλιόμετρα, είναι πιθανότατα μια διάταξη κεραιών Yagi, μια συσκευή που χρησιμοποιείται για παρακολούθηση καιρού και ατμοσφαιρική έρευνα.

19. Διαφήμιση του KFC στην πλαγιά της Χιλής

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τεράστιες διαφημίσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε απομακρυσμένες περιοχές για τη διαστημική προβολή τους — μια έννοια γνωστή ως «mapvertising». Μια εικόνα 87.500 τετραγωνικών ποδιών του Συνταγματάρχη Σάντερς —το λογότυπο της KFC— εμφανίστηκε για μια περίοδο στις συντεταγμένες 37,646163° Β, 115,750819° Δ, ακριβώς έξω από τον αυτοκινητόδρομο στη Νεβάδα, αλλά έκτοτε αφαιρέθηκε.

20. Ναυάγιο του φορτηγού πλοίου «S.S. Jassim» στα ανοιχτά του Σουδάν

Το S.S. Jassim, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Βολιβίας, προσάραξε και βυθίστηκε στον ύφαλο Wingate στα ανοικτά των ακτών του Σουδάν το 2003. Με μήκος 81 μέτρα, ήταν κάποτε ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια που έγια ορατά στο Google Earth, που βρισκόταν στο σημείο 19 38’45,99″ N 37 17’42.17E. Η λήψη δείχνει τη στιγμή που βυθίζεται μεν, αλλά δεν έχει προλάβει να φτάσει στον βυθό. Αδιαμφισβήτητα, ο δορυφόρος κατέγραψε μια μοναδική λήψη.

21. Χείλη στο Νταρφούρ του Σουδάν

Αυτά τα «ανθρώπινα» χείλη είναι το αποτέλεσμα σχηματισμού λόφων που βρίσκονται στο Δυτικό Νταρφούρ, στο Σουδάν, στις συντεταγμένες 12°22’13,32″N, 23°19’20.18″E.

22. Τρίγωνο UFO στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία, στις συντεταγμένες 30°30’38,44″S 115°22’56,03″E, ένα παράξενο ισοσκελισμένο τρίγωνο, με έντονα φώτα στις γωνίες του, εμφανίστηκε στη μέση μιας πεδιάδας. Όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2007, οι μελετητές εξωγήινης ζωής έσπευσαν να το αποκαλέσουν «τρίγωνο UFO» που καταγράφηκε από τον φακό να αιωρείται πάνω από τη Γη. Χρήστες του Google Earth είπαν ότι μπορεί να είναι κεραία από ένα αιολικό πάρκο που βρισκόταν κοντά. Με τρία καλώδια που σχηματίζουν ένα τρίγωνο και έναν πύργο στη μέση, η κεραία πιθανότατα λάμβανε και μετέδιδε σήμα ελέγχου.

23. Μυστική στρατιωτική βάση κοντά στο Κασγκάρ της Κίνας

Μυστηριώδεις δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε το Google Earth προκάλεσαν σάλο όταν ένας πρώην αναλυτής της CIA είπε στο Wired.com ότι είχε ανακαλύψει «υποδομές» στην έρημο γύρω από το Κασγκάρ, μια πόλη στην απομακρυσμένη δυτική έρημο της Κίνας που ανήκει στην επαρχία Σιντσιάνγκ.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι τα κτίρια στο σημείο ήταν μέρος μιας μυστικής στρατιωτικής βάσης. Αλλά με περαιτέρω ανάλυση, ο Stefan Geens, τεχνολόγος και γεωχωρικός που έχει περάσει μήνες σε αυτό το τμήμα της Κίνας, είπε ότι το σημείο ήταν πιθανότατα μέρος ενός μεγάλου κατασκευαστικού ή οικονομικού κέντρου.

Εδώ, είναι μια άλλη εικόνα της παράξενης τοποθεσίας στην κινεζική έρημο. Μια συγκεκριμένη υποδομή στο εν λόγω συγκρότημα έμοιαζε κάπως με περιοχή για δοκιμές ελικοπτέρων. Οι αναλυτές είπαν ότι δεν είναι αναγκαίο να συνδέεται απαραίτητα με στρατιωτικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθεσία δεν είναι ιδανική για να γίνει μυστική στρατιωτική βάση, καθώς είναι σχετικά κοντά σε μια μεγάλη πληθυσμιακή περιοχή και δεν εντοπίστηκαν πύργοι ή φράγματα, δήλωσε ο Stuart Hamilton, πρώην διευθυντής προγράμματος GIS στο Κέντρο Γεωχωρικής Ανάλυσης στο College of William και Mary, και τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Salisbury στο Maryland.