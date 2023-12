Στάχτη το ρωσικό αποβατικό πλοίο Novocherkask – Επιβεβαιώνει η Μόσχα

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο της Ρωσίας που σταθμεύει στα ύδατα της Κριμαίας, αφού ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας δήλωσε ότι η επίθεση του Κιέβου προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι της Φεοντόσια.

«Και ο στόλος της Ρωσίας γίνεται όλο και μικρότερος! Ευχαριστούμε τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και όλους τους εμπλεκόμενους για τη φιλιγυριστή δουλειά!», δήλωσε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, Μίκολα Ολεστσούκ, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, χωρίς να δώσει στοιχεία.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε, επίσης χωρίς να παράσχει στοιχεία, ότι οι πιλότοι της επιτέθηκαν κατά της Φεοντόσια περίπου στις 02:30 π.μ. (0030 GMT) με πυραύλους κρουζ, καταστρέφοντας το πλοίο Novocherkassk του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, δύο τραυματίστηκαν και ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο, το ‘Novocherkassk’, υπέστη ζημιές σε ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι Φεοντόσια στην Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και τοπικός αξιωματούχος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως για την επίθεση στη Φεοντόσια η Ουκρανία χρησιμοποίησε κατευθυνόμενους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφος.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram ότι λόγω της επίθεσης ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

BREAKING:

The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk.

If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed.

Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023