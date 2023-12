Μακελειό στην Πράγμα – Σε συναγερμό ολόκληρη η Ευρώπη υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων

Το μακελειό στην Πράγα έχει ζωντανέψει ξανά στην Ευρώπη τον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Ο 24χρονος «μοναχικός λύκος», ο οποίος λάτρευε τα όπλα και είχε λευκό ποινικό μητρώο, σκόρπησε τον θάνατο σε πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας της Τσεχίας. Άφησε πίσω του 14 νεκρούς κι ένα αίσθημα φόβου σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ήπειρος έχει να ζήσει μια μαζική δολοφονία τέτοιου μεγέθους από τις 22 Ιουλίου του 2011. Ο 32χρονος τότε Μπρέιβικ σκότωσε 77 αθώους ανθρώπους, πρώτα πυροδοτώντας βόμβα που είχε τοποθετήσει κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, και στη συνέχεια ανοίγοντας πυρ σε κατασκήνωση της Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο μικρό νησί της Ουτόγια.

Από τη μέρα που ο μακελάρης της Πράγας αιματοκύλησε την πρωτεύουσα της Τσεχίας, έχει σημάνει συναγερμός σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ήδη έχουν συλληφθεί αρκετά άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα.

Μερικά από αυτά τα άτομα δήλωσαν δημοσίως ότι προτίθενται να προβούν σε αντίστοιχες πράξεις, ενώ άλλα βρίσκονταν διαχρονικά στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σήμερα (24/12) συνελήφθη στη Σλοβακία ένας 63χρονος άνδρας που απειλούσε να επαναλάβει το μακελειό της Πράγας. Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού του και του πέρασαν χειροπέδες.

Στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός, πόλεις θωρακίζονται για παν ενδεχόμενο, ενώ οι Αρχές ερευνούν το Διαδίκτυο και οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για τυχόν επίθεση τρομοκρατικού χαρακτήρα.

Στην Κολωνία οι αρχές κάλεσαν τους πιστούς στην προσέλευσή τους να έχουν μαζί τους μόνο μικρές τσάντες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και για την Πρωτοχρονιά. Η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους στον καθεδρικό ναό της Κολονίας, και φέρεται να προχώρησε σε τουλάχιστον μία σύλληψη.

«Μολονότι η πληροφορία αφορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα φροντίσουμε από απόψε για την ασφάλεια των επισκεπτών του καθεδρικού ναού, ενόψει των Χριστουγέννων», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολονίας, Μίχαελ Έσερ.

Μετά τη βραδινή λειτουργία, ο χώρος ερευνήθηκε από εκπαιδευμένους σκύλους. «Την Κυριακή, όλοι οι επισκέπτες θα ελεγχθούν προτού να μπουν στον χώρο λατρείας», διευκρίνισε η αστυνομία, συστήνοντας στους πιστούς να φτάσουν νωρίς και να μην έχουν μαζί τους τσάντες.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε στον ιστότοπό της ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας έχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ισλαμιστική οργάνωση ήθελε να διαπράξει πολλές επιθέσεις στην Ευρώπη, πιθανότατα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι στόχοι ενδέχεται να είναι ναοί στην Κολονία, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη.

Σημειώνεται ότι σε συλλήψεις προχώρησαν και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας στη Βιέννη. Επικαλούμενη τον «αυξημένο κίνδυνο» η αστυνομία ενίσχυσε τους ελέγχους κυρίως γύρω από εκκλησίες, άλλους χώρους λατρείας και τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης. Ο εκπρόσωπος της σημείωσε πάντως ότι «δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή επίθεσης» στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Στην ανατολική Γαλλία πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας έρευνας που διεξάγουν οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας για συγκρότηση τρομοκρατικής εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Παρασκευής στην περιφέρεια του Μερτ-ε-Μοζέλ, στο Νανσί και στις κοντινές κοινότητες Βαντέβρ-λε-Νανσί και Τουλ.

Οι αρχές άφησαν ελεύθερους τους τέσσερις από τους ύποπτους, ενώ ο ένας κρατείται ένας και ελέγχεται. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στους χώρους που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, ναοί, συναγωγές, τεμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στον ορίζοντα, η Γαλλία καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου απειλές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τρία πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με ένα ισλαμιστικό δίκτυο συνελήφθησαν στην Αυστρία, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, την ώρα που στη Βιέννη και το Βερολίνο ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εκκλησίες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές, λόγω του «αυξημένου κινδύνου» τρομοκρατικής επίθεσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι αρχικές συλλήψεις, που έγιναν το Σάββατο, ήταν τέσσερις. Ο ένας από τους συλληφθέντες αφέθηκε ελεύθερος ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές έρευνες.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της χώβρας, Ζεράλντ Νταρμανέν, είχε καλέσει τις τοπικές αρχές να είναι σε επαγρύπνηση ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, λόγω «του πολύ υψηλού κινδύνου τρομοκρατικής απειλής». Υπενθυμίζεται ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει από τον Οκτώβριο τον συναγερμό για πιθανή τρομοκρατική απειλή, μετά τη δολοφονία του Ντομινίκ Μπερνάρ, καθηγητή γαλλικής γλώσσας στο λύκειο του Αράς, από έναν ριζοσπαστικοποικημένο πρώην μαθητή του. Η ενεργοποίηση αυτή του συναγερμού οφείλεται και στο διεθνές πλαίσιο, λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Βίντεο εμφανίζει τον 24χρονο φοιτητή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ονομάζεται Ντέιβιντ Κόζακ, να πυροβολεί αδιακρίτως κατά την διάρκεια της επίθεσης στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Πράγα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν 24 άλλοι, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τον 24χρονο φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, να βρίσκεται στην οροφή του κτιρίου, να φωνάζει και να ανοίγει πυρ κατά όσων έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν στη γέφυρα που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 24χρονος χρησιμοποιούσε ένα πολυβόλο όπλο ZEV 308 WIN.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023