Ποιοι άλλαξαν το τοπίο του retail διεθνώς – Τα brands που τάραξαν τα νερά το 2023

Επέκτειναν το δίκτυό τους, εφάρμοσαν καινοτόμες στρατηγικές ανάπτυξης και αξιοποίησαν εγκαίρως τις αλλαγές που διέκριναν στη συμπεριφορά των καταναλωτών – οι retailers που επέλεξαν να σκεφτούν out of the box και να πράξουν αναλόγως, κατάφεραν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό τους και να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Placer.ai, αυτοί οι λιανοπωλητές -από σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, εμβληματικά sport brands- έχουν θέσει τις βάσεις για μια αποδοτική πορεία το 2024.

Κλίμα και πληθωρισμός

Και όλα αυτά μέσα σε ένα ρευστό κλίμα. Οι αγοραστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία αντιμετώπισαν την έλλειψη ντομάτας και άλλων λαχανικών, αφού οι προμήθειες των σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν από τις συγκομιδές στη νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική που είχαν διακοπεί. Τον εξαιρετικά θερμό καιρό στις περιοχές αυτές, που επηρέασε τις αποδόσεις των καλλιεργειών, ακολούθησε ένα ψυχρό κύμα, που οδήγησε σε μεγαλύτερους χρόνους ανάπτυξης των προϊόντων, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι τελικές τιμές.

Ενώ τον Μάιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 30 έως 40 ετών σε αρκετές αγορές, όπως το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, σοκάροντας τους καταναλωτές και ενισχύοντας φαινόμενα, όπως ο πληθωρισμός της απληστίας ή shrinkflation στα ράφια.

Η Lidl είναι παντού

Η Lidl γιόρτασε την 50ή επέτειο από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματός της στη Γερμανία, το 1973, με μια σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «50 Jahre mehr als günstig» («50 χρόνια περισσότερο από φτηνά»).

Ο γερμανικός discount κολοσσός μετρά πάνω από 12.000 καταστήματα σε 21 χώρες, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ. Στόχος της να διευρύνει το δίκτυό της προσθέτοντας τις αγορές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσσυφοπεδίου, αλλά και να εμβαθύνει σε δυναμικές αγορές όπως η Κροατία και η Ισπανία, με απώτερο στόχο συνολικές επενδύσεις τα 250 έως 300 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμος στόχος της, μάλιστα, είναι να φτάσει τα 1.000 σημεία στην ιβηρική, όπως και να προσθέσει ακόμη τέσσερα logistic centers στα ήδη 12 υπάρχοντα.

Επέκταση και υπαναχώρηση για την Carrefour

Η Carrefour απέκτησε τα σήματα Cora και Match στη Γαλλία από τον όμιλο Louis Delhaize. Σύμφωνα με το ESM Magazine η συμφωνία περιλάμβανε την ακίνητη περιουσία 55 υπεραγορών και 77 σούπερ μάρκετ που λειτουργούν υπό τα συγκεκριμένα brands Cora και Match.

Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός παίκτης αποφάσιζε την επέκταση σε Ελλάδα και μέσω αυτής και στη Βουλγαρία, αλλά και την υπαναχώρησή του από την αγορά της Κίνας. Το δίκτυο της Carrefour China που «έτρεχε» η Suning, μετρά 73 κλειστά καταστήματα, με την τύχη των υπόλοιπων 41 να κρίνεται αβέβαιη.

Η Suning, ιδιοκτήτρια της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ίντερ Μίλαν, που υποστηρίζεται από την Alibaba, αγόρασε το 2019 το 80% των κινεζικών επιχειρήσεων της Carrefour έναντι 4,8 δισ. γουάν. Σε δικαστική διαμάχη βρίσκεται η Carrefour με τον κινεζικό όμιλο Suning για την αποπληρωμή της συμφωνίας εξαγοράς των καταστημάτων της γαλλικής εταιρείας λιανικής στην Κίνα, τα οποία βρίσκονται σε κρίση μετά την πανδημία που «ξεκλήρισε» τις επιχειρήσεις στη χώρα.

Αλλαγή πλεύσης για Pepsi, Adidas, Nike

Ο κολοσσός των αναψυκτικών Pepsi παρουσίασε στην καρδιά του καλοκαιριού το νέο του λογότυπο και την εταιρική του ταυτότητα στο πλαίσιο των εορτασμών της 125ης επετείου του. Η εταιρεία ξεκίνησε μια εκστρατεία 125 ημερών, που οδηγεί στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οποία περιλαμβάνει 125 είδη προγραμματισμού, όπως καθηλωτικές εκδηλώσεις, στιγμές κοινωνικού περιεχομένου και δώρα.

Η Adidas που σόκαρε την παγκόσμια αγορά όταν αποφάσισε να προχωρήσει στη ακύρωση της συνεργασίας της για τα παπούτσια Yeezy μετά από μια σειρά αντισημιτικών σχολίων του Ye, γνωστού πρωτύτερα ως Kanye West, αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά το απόθεμά της προκειμένου να ελαττώσει τη ζημία της. Το αποτέλεσμα ήταν να παραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία μειώνει το απόθεμα των υποδημάτων της από την ακυρωθείσα συνεργασία της με τον ράπερ. Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις έκαναν λόγο για αναμενόμενη λειτουργική ζημία περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2023.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2023, η Nike παρουσίασε σχέδια για περικοπή του κόστους κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς μείωσε τις προοπτικές των πωλήσεών της. Η εταιρεία αναμένει ότι τα αναφερόμενα έσοδα για το σύνολο του έτους θα αυξηθούν κατά περίπου 1%, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις για αύξηση σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά. Κατά το τρέχον τρίμηνο, το οποίο περιλαμβάνει το δεύτερο μισό της εορταστικής περιόδου αγορών, η Nike εκτιμά ότι τα αναφερόμενα έσοδα θα είναι ελαφρώς αρνητικά, καθώς περνάει δύσκολες συγκρίσεις του προηγούμενου έτους, και ότι οι πωλήσεις θα είναι σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το τέταρτο τρίμηνο.

Εξαγορές, συγχωνεύσεις και επεκτάσεις

Ο επίσης γερμανικός discounter Aldi ανακοίνωσε μια σημαντική επέκταση στις ΗΠΑ, καθώς πρόσθεσε περίπου 400 καταστήματα στο χαρτοφυλάκιό της σε Alabama, Florida, Georgia, Louisiana και Mississippi με την εξαγορά των σούπερ μάρκετ Winn-Dixie και Harveys.

Την ίδια στιγμή, η Groupe Casino οριστικοποίησε μια δεσμευτική συμφωνία δέσμευσης για την αναδιάρθρωση του χρέους της με τους πιστωτές υπό την ηγεσία του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Daniel Kretinsky.

Ενώ η ολλανδική εταιρεία λιανικής πώλησης Ahold Delhaize απέκτησε το 100% του ρουμανικού παντοπωλείου Profi Rom Food SRL από την MidEuropa έναντι επιχειρηματικής αξίας περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Ο Hein Schumacher ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Unilever, αντικαθιστώντας τον Alan Jope, σε μια κίνηση που χαιρετίστηκε από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ακτιβιστή μέτοχο Nelson Peltz.

Ενώ όπως αναφέρει το ESM Magazine, η αρχή της χρονιάς βρήκε την Coop Δανίας να εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική με τίτλο «Η Coop του μέλλοντος», η οποία προβλέπει τη δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας που θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Coop. Η εταιρεία σημειώνει ότι τα καταστήματα θα προσαρμοστούν ειδικά στους πελάτες των επιμέρους περιοχών, με έντονο τοπικό άρωμα.

Με τη νέα δομή, η Coop από οκτώ αλυσίδες γίνεται τρεις. Μέχρι πέρυσι, ο όμιλος λειτουργούσε τα εμπορικά σήματα Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Fakta, 365discount, Irma, Coop.dk Shopping και Coop.dk MAD. Στο μέλλον, θα λειτουργεί τις μάρκες Coop/Coop.dk, 365discount και Brugsen, ενώ η Irma θα τεθεί σε διαδικασία διεθνοποίησης.

Πηγή: ΟΤ