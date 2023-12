Κάταγμα κλείδας ο Τσιμίκας, αμφίβολος για τα πλέι οφ του Euro (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ και αποχώρησε μόλις στο 35ο λεπτό.

Ο Έλληνας αμυντικός δέχτηκε μαρκάρισμα από τον Μπουκαγιό Σακά και στην συνέχεια έπεσε άτσαλα πάνω στον Γιούργκεν Κλοπ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον ώμο. Αμέσως, ο 27χρονος άσος μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Kostas Tsimikas hospitalised with collarbone injury after battle with Bukayo Saka. Jurgen Klopp had WIPED OUT, he is unscathed. #LIVARSpic.twitter.com/S4eBjhFJsY

— Premier League Mirror (@EPLMirror) December 23, 2023