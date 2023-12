Πράγα: Σημάδευε στο κεφάλι και το στήθος ο μακελάρης – Ήθελε πολλούς νεκρούς

Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για τη δράση του 24χρονου μακελάρη, που πυροβόλησε και σκότωσε 13 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα, ενώ τραυμάτισε άλλους 24, δέκα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πριν βάλει τέλος και στη δική του ζωή.

«Μπορώ να πω ότι τα 13 από τα 14 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας, Βιτ Ρακούσαν. Διευκρίνισε, επίσης, πως «μεταξύ των τραυματιών είναι και τρεις ξένοι υπήκοοι», προσθέτοντας ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες πρεσβείες. Σύμφωνα με τις τσεχικές αρχές, πρόκειται για δύο άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα από την Ολλανδία.

Από την ενημέρωση της τσεχικής αστυνομίας αναφορικά με τους τραυματίες, προκύπτει ότι φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι, στο στήθος και κάποιοι στα άκρα.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια έρευνας στο κτίριο της σχολής βρέθηκε τεράστια ποσότητα όπλων. Προφανώς, ο δράστης προετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό για το μακελειό και περίμενε ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερος.

