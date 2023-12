Ολυμπιακός: Οι 11 του Καρβαλιάλ για το παιχνίδι στο Περιστέρι (pic)

Με τους Ζοάο Καρβάλιο και Ιβάν Μπρνιτς στη βασική 11άδα παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Κάρλος Καρβαλιάλ στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο (20:30), για την 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Πορτογάλος αφήνει στον πάγκο τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο και χρησιμοποιεί τον Ζοάο Καρβάλιο στα χαφ δίπλα στον Σαντιάγκο Έσε, καθώς ο Μαντί Καμαρά έχει πάρει άδεια και έχει ταξιδέψει στην πατρίδα του για ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα.

Παράλληλα, ο Κάρλος Καρβαλιάλ δίνει φανέλα βασικού στον Ιβάν Μπρνιτς, καθώς ο Πεπ Μπιέλ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι. Αυτή είναι η τέταρτη εμφάνιση του Κροάτη εξτρέμ με τα χρώματα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και πρώτη ως βασικός, καθώς στα προηγούμενα τρία είχε μπει ως αλλαγή.

Αναλυτικά, μπροστά από την εστία του Ολυμπιακού θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Ντόι και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Καρβάλιο και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Μπρνιτς και Μασούρα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Υπενθυμίζουμε ότι στο αποψινό παιχνίδι ο Κάρλος Καρβαλιάλ εκτός από τους Πεπ Μπιέλ και Μαντί Καμαρά δεν υπολογίζει επίσης τους Κώστα Φορτούνη και Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο πρώτος είναι τιμωρημένος, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόι, Ορτέγκα, Έσε, Καρβάλιο, Ποντένσε, Μπρνιτς, Μασούρας και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #​ATROLY #Stoiximan pic.twitter.com/IExrgEP4OG

