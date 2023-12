Αυστραλία: Η απίθανη λίστα 13χρονης στον Άγιο Βασίλη

Η χριστουγεννιάτικη λίστα ενός 13χρονου κοριτσιού στην Αυστραλία άφησε εντελώς άφωνους τους γονείς της. Μια γυναίκα μοιράστηκε τη χειρόγραφη λίστα επιθυμιών της ανιψιάς της σε μια κοινωνική πλατφόρμα, αποκαλύπτοντας μια συλλογή από 43 πολυτελή και διαφορετικά αντικείμενα, που ζήτησε η 13χρονη.

Η λίστα, με τίτλο «My 2023-2024 Xmas wish list», περιλαμβάνει από αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας μέχρι ρούχα σχεδιαστών, μακιγιάζ και περιποίηση δέρματος.

Η λίστα επιθυμιών είναι μια ζωντανή αντανάκλαση του πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί σε σχέση με τις απλούστερες επιθυμίες των προηγούμενων γενεών, οι οποίες μπορεί να λαχταρούσαν πιο απλά δώρα.

