Ιράν: Θύμα παιδικού γάμου απαγχονίστηκε ως ένοχη για τον φόνο του συζύγου της

Η Samira Sabzian εκτελέστηκε από τις ιρανικές Αρχές αφού είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του συζύγου της, τον οποίο είχε αναγκαστεί να παντρευτεί στα 15 της.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (IHR).

«Σήμερα το πρωί εκτελέστηκε η θανατική ποινή κατά της Samira Sabzian, ενός θύματος παιδικού γάμου που καταδικάστηκε για τη «σκόπιμη δολοφονία» του συζύγου της» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η IHR κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει δυναμικά για να αντιμετωπίσει την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν.

«Η Samira Sabzian ήταν για χρόνια θύμα ενός απαρτχάιντ του φύλου, του γάμου παιδιών και της ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα έγινε θύμα της διεφθαρμένης και ανίκανης μηχανής θανάτου του καθεστώτος», τόνισε ο Μαχμούντ- Αμιρί Μογαντάμ, διευθυντής της IHR.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλοι αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας «πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα», πρόσθεσε.

Devastating news! #SamiraSabzian was executed today! Did she pose a risk to society? No. Was this child bride a victim of abuse and born in a gender apartheid state where she felt she had no recourse? Yes. Who are the ones that will really suffer as a result of this. Her… https://t.co/Q6RWnVdVyG

— Nazanin Afshin-Jam MacKay (@NazaninAJ) December 20, 2023