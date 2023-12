Ναργκίς Μοχαμαντί: Αντιμετωπίζει νέα δίκη και ίσως νέα ποινή η νομπελίστρια της Ειρήνης

Η ιρανή νομπελίστρια της Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία είναι φυλακισμένη από το 2021, θα δικαστεί και πάλι αύριο, Τρίτη, και κινδυνεύει να μεταχθεί εκτός Τεχεράνης για να εκτίσει ενδεχόμενη νέα ποινή φυλάκισης, δήλωσε σήμερα η οικογένειά της.

Αυτή τη στιγμή η Μοχαμαντί κρατείται στη φυλακή Εβίν.

Η δίκη, η οποία «θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στο τμήμα 26 του επαναστατικού δικαστηρίου» της Τεχεράνης, είναι η πρώτη εις βάρος της Ναργκίς Μοχαμαντί αφότου τιμήθηκε το 2023 με το Νόμπελ Ειρήνης.

«Ανακοινώθηκε ότι για πολιτικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας, η έκτιση της ποινής θα γίνει σε τόπο εκτός της Τεχεράνης», συνεχίζει η ανακοίνωση της οικογένειας, προσθέτοντας ότι το αίτημα διατυπώθηκε από το υπουργείο Υπηρεσιών Πληροφοριών.

Άγνωστες οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες δεν έγιναν αμέσως γνωστές, όμως συνδέονται «με τις δραστηριότητες της Ναργκίς στη φυλακή, όπου η Μοχαμαντί συνέχισε «να κάνει δηλώσεις», αψηφώντας τις ιρανικές αρχές, αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό της νομπελίστριας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Πρόκειται για την τρίτη τέτοια δίκη, σύμφωνα με το μήνυμα αυτό. Μετά τις δύο πρώτες, είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 27 μηνών και σε 4 μήνες να σκουπίζει τους δρόμους και να εκτελεί κοινωνική εργασία.

it was announced that, due to political and security issues, the execution of the sentence would take place outside Tehran. This request is made by the Ministry of Intelligence and signed by Ali Qanatkar, the acting head of the court.#NargesMohammadi pic.twitter.com/V0vIYCdlZl

