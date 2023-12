Κίνα: 118 νεκροί, 580 τραυματίες και δεκάδες αγνοούμενοι από τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 118 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετές εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε τις επαρχίες Γκανσού και Τσινγκάι της βορειοδυτικής Κίνας περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, καθώς σωστικά συνεργεία αναζητούν εναγωνίως επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να «καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια» για να σωθούν ζωές και να προσφερθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των ανθρώπων που επέζησαν και των περιουσιών τους.

Ο ισχυρός σεισμός -ισχύος 5,9 βαθμών κατά την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) και 6,2 σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές- προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κατάρρευση πολλών σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν στην περιοχή των συνόρων των επαρχιών Γκανσού και Τσινγκάι, κάπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 105 και 13 νεκρούς, καθώς και 397 και 182 τραυματίες αντίστοιχα στις δυο επαρχίες.

Οι δεκαέξι από τους τραυματίες στην Γκανσού βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, αγνοούνται περίπου 20 άνθρωποι.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China‘s Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb — Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023

Δεκάδες μετασεισμοί

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή κάπου εκατό χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λαντσόου, της πρωτεύουσας της επαρχίας Γκανσού, και ακολουθήθηκε από αρκετές μετασεισμικές δονήσεις μικρότερης ισχύος.

Έγινε σε σχετικά μικρό βάθος, 10 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, στις 23:59 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· στις 17:59 ώρα Ελλάδας), κατά το αμερικανικό ινστιτούτο, που αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή του για την ισχύ του — αρχικά ανέφερε πως έφθανε τους 6,0 βαθμούς.

Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνει η κακοκαιρία στην περιοχή, όπου οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από το μηδέν. Το μεγαλύτερο μέρος της Κίνας πλήττεται από κύμα κακοκαιρίας και χαμηλών θερμοκρασιών.

Περίπου 2.200 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 900 εργαζόμενοι της δασικής υπηρεσίας, καθώς και 260 μέλη συνεργείων διάσωσης επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με το Νέα Κίνα. Στις σεισμόπληκτες ζώνες έχουν αναπτυχθεί επίσης στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας.

#China, as the world’s largest developing country, has a harsh natural environment in its central and western regions, and #rural people, although they have got rid of poverty, still need more attention. #Earthquake pic.twitter.com/9kPa4L18wT — 芒果干❥(互fo互赞) (@linxiao57490690) December 19, 2023

Αγώνας δρόμου με τον χρόνο και το κρύο

Στην σεισμόπληκτη περιοχή, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και είναι χιονισμένη κατά μεγάλο μέρος της, το θερμόμετρο αναμενόταν να φθάσει σήμερα σε πολικά επίπεδα, ως ακόμα και στους –14° Κελσίου κατά τόπους, κι ο χρόνος κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για όσους παγιδεύτηκαν.

Συνήθως το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων έπειτα από καταστροφικούς σεισμούς φθάνει τις 72 ώρες, αλλά το παράθυρο ευκαιρίας στενεύει εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η ηλεκτροδότηση σταδιακά έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σε κάποιες από τις πληγείσες περιοχές, καθώς ο διαχειριστής του δικτύου έστειλε 18 ομάδες τεχνικών.

Οι ισχυροί και καταστροφικοί σεισμοί είναι μάλλον συχνοί στην Κίνα.

Τον Αύγουστο, σεισμός ισχύος 5,4 βαθμών στην ανατολική Κίνα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 άνθρωποι και να καταστραφούν δεκάδες κτίρια.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, σεισμός 6,6 βαθμών στην επαρχία Σετσουάν στοίχιζε τη ζωή σε τουλάχιστον εκατό ανθρώπους.

Ενώ σεισμός 7,9 βαθμών το 2008 είχε αφήσει πίσω πάνω από 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, ανάμεσά τους 5.335 μαθητές και μαθήτριες σχολείων.

In the cold winter when a 6.1-magnitude #earthquake hit #Gansu Province, #China, the children sang together to keep warm and prayed for everyone without giving up any #hope. pic.twitter.com/4DYwmGaKyi — 芒果干❥(互fo互赞) (@linxiao57490690) December 19, 2023

Πηγή: ΑΠΕ