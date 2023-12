Κίνα: 6,2 Ρίχτερ σκοτώνουν πάνω από 100 ανθρώπους και ισοπεδώνουν σπίτια (δείτε βίντεο)

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του σεισμού που έπληξε την κινεζική επαρχία Γκανσού (βορειοδυτικά) μέσα στη νύχτα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (φωτογραφία, επάνω, από το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV).

Ο σεισμός (5,9 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, και 6,2, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές) προκάλεσε καταστροφές σε υποδομές, ιδίως την κατάρρευση σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, τόνισε το πρακτορείο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China‘s Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb

