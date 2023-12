ΗΠΑ: Ανείπωτη τραγωδία – Βγήκε από το ντους και βρήκε τα δίδυμα παιδιά της νεκρά

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο δίδυμων 5χρονων στις ΗΠΑ τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά από τη μητέρα τους στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το New York Daily News τα δύο παιδιά ήταν πολύ άρρωστα και έκαναν εμετό ώρες πριν εντοπιστούν τα άψυχα κορμάκια τους στο πάτωμα του σαλονιού.

Η μητέρα των τραγικών διδύμων είπε στην αστυνομία ότι τα βρήκε να κάνουν εμετό στα κρεβάτια τους περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία πήρε τον γιο και την κόρη της στο σαλόνι του διαμερίσματός τους για να τα φροντίσει, αφήνοντάς τα τελικά για λίγο μόνα τους για να κάνει ένα ντους.

The mother of the tragic twins told police she found them throwing up in their beds about 3 a.m. Monday, a police source said. https://t.co/zzJAPrWGfB

Bronx twins, 5, were violently vomiting before being found dead in the living room

Μόλις βγήκε από το ντους υποστήριξε ότι βρήκε τα παιδιά της νεκρά και κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Η αστυνομία και οι διασώστες έφτασαν περίπου στις 11:20 π.μ. της Δευτέρας στο σημείο. Και τα δύο παιδιά ήταν ήδη παγωμένα, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να είχαν πάθει καρδιακή ανακοπή κάποια στιγμή πριν η μητέρα καλέσει τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Η τραγική μητέρα ήταν σε σοκ και συντετριμμένη και όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός αρχηγού της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Μπέντζαμιν Γκούρλεϊ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για παρακολούθηση.

«Δεν έχει τραυματιστεί, αλλά είναι συναισθηματικά καταρρακωμένη», δήλωσε ο Γκούρλεϊ.

Η μητέρα υποβλήθηκε επίσης σε ψυχολογική εξέταση. Ο πατέρας των διδύμων δεν ήταν στο σπίτι όταν πέθαναν τα παιδιά του, είπαν οι αστυνομικοί. Είχε προσαχθεί για ανάκριση τη Δευτέρα και συνεργαζόταν με τους ερευνητές.

Κανένα από τα δύο παιδιά δεν είχε εμφανές σημάδι από κάποιον τραυματισμό και δεν βρέθηκαν ναρκωτικά μέσα στο σπίτι, είπαν οι αστυνομικοί. Η αυτοψία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη για να διαπιστωθεί πώς πέθαναν τα μωρά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιατροδικαστή της πόλης.

Two 5-year-old children are found dead in a Bronx apartment Monday morning

A boy and girl believed to be twins, they showed no obvious signs of trauma, sources say.

The siblings had not been feeling well for a few days and did not go to school today.https://t.co/ghl2QAaVgv

— New York Daily News (@NYDailyNews) December 18, 2023