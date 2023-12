Κουίνσλαντ: Τεράστιες καταστροφές και πλημμύρες μετά τον κυκλώνα Τζάσπερ

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από τον τροπικό κυκλώνα Τζάσπερ έφεραν ύψος βροχής που αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο χρόνο σε ορισμένες περιοχές του Κουίνσλαντ.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ πολλοί παραμένουν αποκλεισμένοι.

Κροκόδειλοι κόβουν βόλτες στην πόλη

Εικόνες από την περιοχή που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου δείχνουν αεροπλάνα βυθισμένα στο αεροδρόμιο του Κερνς, έναν μεγάλο κροκόδειλο στη μέση μιας πόλης και ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με βάρκες.

Ο κροκόδειλος εντοπίστηκε σε μια υπερχειλισμένη αποχέτευση στο κέντρο του Ίνγκαμ, μιας αποκομμένης λόγω των πλημμυρών πόλης του Βόρειου Κουίνσλαντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αγνοούμενοι λόγω των φαινομένων.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί, καθώς πολλά σπίτια πλημμύρισαν και το ρεύμα έχει κοπεί σε μεγάλο μέρος της πληγείσας περιοχής.

Peak Aussie content here 🐊 A big crocodile has been spotted in a swollen drain in the centre of Ingham, a North Queensland town currently cut off by floodwaters. Filmed by @abcnews reporter @ChloeChomicki, who is isolated like everyone else in town. pic.twitter.com/LSg5ODkpIF

— Siobhan Heanue (@siobhanheanue) December 17, 2023