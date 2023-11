Κένυα: Τουλάχιστον 120 νεκροί εξαιτίας των πλημμυρών – Πάνω από 89.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί

Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών σε πολλές περιοχές της Κένυας, έκανε γνωστό χθες Τρίτη κυβερνητικός αξιωματούχος (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Terrible flooding currently in Wajir County in #Kenya 🇰🇪 some residents have been isolated following a bridge collapse. Stay safe 🙏 #flooding #ElNiño pic.twitter.com/IiqhN6OWee

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 76 θανάτους. Πάνω από 89.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν καταφύγει σε 112 καταυλισμούς, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο Ρέιμοντ Ομόλο, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

.@KenyaRedCross is actively involved in response efforts to the El Niño flooding in Kenya. Listen to @murgorpeter speaking on @ifrc Space on X.

Urgent action is needed to address the humanitarian needs and help communities cope with the flood effects. pic.twitter.com/tJqiSAv3F0

— Mohamed Babiker (@Mohamedbabik65) November 22, 2023