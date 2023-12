Δεν λειτουργεί τίποτα για την Μπαρτσελόνα (vids+pics)

Τίποτα δεν πάει καλά το τελευταίο διάστημα για την Μπαρτσελόνα.

Οι Μπλαουγκράνα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα σε άμυνα και επίθεση, με τις εμφανίσεις τους σε La Liga και Champions League να είναι απογοητευτικές και να δέχονται το ένα «στραπάτσο» μετά το άλλο. Η εντός έδρας συντριβή της περασμένης Κυριακής από την Χιρόνα (2-4) διαδέχθηκε την ήττα στο Βέλγιο από την Αντβέρπ (3-2) για τους ομίλους του Champions League και χθες η ομάδα του Τσάβι ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Βαλένθια.

Εάν νικήσει αύριο (18/12) την Αλαβές η ομάδα του Μίτσελ θα έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +9. Ενδιάμεσα από τη φετινή μεγάλη έκπληξη της La Liga και τους Μπλαουγκράνα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 39 πόντους, με τη Βασίλισσα να έχει επίσης ένα ματς λιγότερο από τους Καταλανούς.

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τον Τσάβι και τους φίλους της Μπαρτσελόνα, όμως, δεν είναι η διαφορά στη βαθμολογία, αλλά η εικόνα που βγάζει η καταλανική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί όπου απογοητεύει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Αμυντικά δεχόμενη πολλά γκολ στα τελευταία ματς και επιθετικά καθώς είναι αναποτελεσματική.

Στα τελευταία τρία παιχνίδια η Μπαρτσελόνα δέχθηκε συνολικά 8 γκολ, ενώ στα 12 ματς που προηγήθηκαν είχε δεχθεί μόλις 9. Ένα στοιχείο που αποδεικνύει την κακή αμυντική λειτουργία των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι στη La Liga έχουν δεχθεί συνολικά 19 γκολ (31-19).

8 – #Barcelona 🔵🔴 have conceded 8 goals in their last three games in all competitions, just one less than in the previous 12 combined (9). Hole. pic.twitter.com/iiWmPGciiR

Στην επίθεση η ομάδα του Τσάβι δημιουργεί μεν ευκαιρίες, αλλά δεν τις τελειώνει και αυτό της έχει κοστίσει ακριβά. Η Μπαρτσελόνα μάλιστα έχει χάσει τις περισσότερες ευκαιρίες στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (La Liga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 και Serie A), τόσο στο πρώτο ημίχρονο (23) όσο και σε ολόκληρο το 90άλεπτο (41).

1 – #Barcelona 🔵🔴 are the team in Europe’s top five leagues with the most big chances missed in both first halves (23) and full league games (41 so far) this season. Blanks. pic.twitter.com/jngzS16zf7

