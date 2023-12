Οι συμβουλές του πρώην στον Τομ Κρουζ – Προειδοποιεί τον ηθοποιό για τη σύντροφό του

Λίγα 24ωρα αφότου έγινε γνωστό πως ο Τομ Κρουζ έχει έρθει πιο κοντά με την Elsina Khayrova, ο πρώην σύζυγός της προειδοποιεί τον χολιγουντιανό ηθοποιό.

Ο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης προειδοποίησε τον Τομ Κρουζ να έχει ανοιχτό το πορτοφόλι του γιατί η 36χρονη Elsina Khayrova έχει ακριβά και πολυτελή γούστα.

Ο 61χρονος Τομ Κρουζ εθεάθη να είναι πολύ κοντά με την 36χρονη Elsina Khayrova σε πάρτι στο Mayfair, με τις πηγές να αναφέρουν πως το ζευγάρι ήταν αχώριστο.

Ο πρώην σύζυγός της Dmitry Tsetkov προειδοποίησε τον Τομ Κρουζ ότι ο νέος του έρωτας είναι δύσκολο να ευχαριστηθεί.

Αποκάλυψε ότι ξόδεψε 10 εκατομμύρια λίρες σε ρούχα και άλλα 2 εκατομμύρια λίρες σε τσάντες κατά τη διάρκεια του ταραχώδους 11ετούς γάμου τους.

Μιλώντας αποκλειστικά στη MailOnline, ο Dmitry Tsetkov μίλησε για την πρώην σύζυγό του, επισημαίνοντας πως της αρέσουν τα καλύτερα και έχει πολύ ακριβό γούστο.

«Ο Τομ Κρουζ θα πρέπει να έχει τα μάτια και το πορτοφόλι του ορθάνοιχτα» ανέφερε χαρακτηριστικά και έστειλε τις ευχές του στην πρώην σύζυγό του. «Είμαι χαρούμενος για εκείνη, της εύχομαι τα καλύτερα».

Hollywood actor Tom Cruise was recently spotted with a Russian socialite named Elsina Khayrova in London, fuelling speculations that they are dating. The 61-year-old actor was seen attending a party with 36-year-old Elsina Khayrova on December 9 in Mayfair. Reports suggested that… pic.twitter.com/UiI2CMvyha

— Bollywood Nazar (@BollywoodNazar) December 15, 2023