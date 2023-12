Ισραήλ: Οι τελευταίες στιγμές της κόρης ισραηλινού δισεκατομμυριούχου στο φεστιβάλ της φρίκης

Η Danielle Waldman χόρεψε τον τελευταίο χορό της ζωής της λίγο πριν από τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου. Αμέσως μετά η ίδια και οι φίλοι της έπρεπε να τρέξουν για να σωθούν, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Οι τελευταίες στιγμές της έχουν καταγραφεί σε ένα σύντομο βίντεο, καταγεγραμμένο σε ένα τηλέφωνο, που δίνει μόνο μια ιδέα για τη φρίκη που θα ακολουθούσε.

Η 24χρονη κάθεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου μαζί με δύο φίλους της. Και οι τρεις είναι άνετα ντυμένοι. Υπάρχουν φευγαλέα χαμόγελα και φωνές και μια ματιά στα μπλε βραχιολάκια από το μουσικό φεστιβάλ Supernova, που μόλις παρακολούθησαν. Προσπαθούν να παραμείνουν ήρεμοι, αλλά τους κυνηγούν.

Ο φίλος της Danielle, ο Noam Shai, βρίσκεται μπροστά, πίσω από το τιμόνι. «Θέλεις να οδηγήσω πολύ, πολύ γρήγορα;» ρωτάει. «Ξέρω πώς να το κάνω αυτό».

«Σωστά», απαντά μια γυναίκα συνοδηγός. Ένας νεαρός άνδρας με μούσι, που κάθεται δίπλα στη Danielle, προσπαθεί να την καθησυχάσει. «Όλα θα πάνε καλά», λέει. «Όλα είναι εντάξει, σωστά;».

Στη συνέχεια, από το μπροστινό μέρος, μια επείγουσα απαίτηση: «Αριστερά ή δεξιά;». Αμέσως μετά το βίντεο τελειώνει.

Danielle Waldman, 24: Daughter of Mellanox founder killed at music festival https://t.co/hhQpBlFKzu . Click to read ⬇️

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 12, 2023