«Κοντά σε συμφωνία Φενέρμπαχτσε και Γιασικεβίτσιους» (pics)

Η είδηση της απομάκρυνσης του Δημήτρη Ιτούδη από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε έσκασε σαν «βόμβα» σήμερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον τουρκικό σύλλογο να έχει ξεκινήσει ήδη τις ενέργειες για την εύρεση του αντικαταστάτη του.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν για συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι, όμως όπως όλα δείχνουν τις τελευταίες ώρες τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο βασικός στόχος είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όπως τονίζει σε δημοσίευσή του ο Ντονάτας Ούρμπονας οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, με του Τούρκους να τονίζουν μάλιστα πως ο Λιθουανός τεχνικός αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει το deal.

Ακόμη, πληροφορίες από το Ισραήλ και την Ιταλία τονίζουν πως η Φενέρ έχει προσφέρει συμβόλαιο 2,5 ετών στον Γιασικεβίτσιους.

Jasikevicius and Fenerbahce are trying to finalize a long-term deal, per sources.

Fenerbahçe Beko Istanbul offer for Saras Jasikevicius is for this season and another two years. Jasikevicius will be in Istanbul tomorrow to talk with Fener.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 13, 2023