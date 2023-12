Το κόστος του «Αμερικανικού Ονείρου» ξεπερνά τα έσοδα όλης της ζωής ενός μέσου Αμερικανού πολίτη

Το «αμερικανικό όνειρο» κοστίζει περίπου 3,4 εκατομμύρια δολάρια για να επιτευχθεί στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, από τον γάμο μέχρι την αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση.

Αυτό σημειώνει πρόσφατη ανάλυση του οικονομικού ιστότοπου Investopedia, που επικαλείται το CBSnews, η οποία αποκαλύπτει επίσης ότι οι μέσες αποδοχές στη διάρκεια της ζωής για τον τυπικό εργαζόμενο στις ΗΠΑ ανέρχονται σε 1,7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του Πανεπιστημίου Georgetown.

Τα παραπάνω στοιχεία υπογραμμίζουν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες της μεσαίας τάξης, καθώς έξοδα όπως η φροντίδα των παιδιών, τα δίδακτρα του κολεγίου και η αγορά κατοικίας ανεβαίνουν συνεχώς. Η ανάλυση του Investopedia συγκεντρώνει το μέσο κόστος για την επίτευξη άλλων σχεδίων, που παραδοσιακά συνδέονται με το αμερικανικό όνειρο, όπως η κατοχή σπιτιού και η ανατροφή δύο παιδιών μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Άλλη ανάλυση, από την USA Today, διαπίστωσε ότι η χρηματοδότηση του αμερικανικού ονείρου κοστίζει περίπου 130.000 δολάρια ετησίως για μια τετραμελή οικογένεια. Το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών, όμως, ανέρχεται σε περίπου 74.450 δολάρια, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής.

