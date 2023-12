Πώς οι influencers Πρώτες Κυρίες αλλάζουν το παιχνίδι στην πολιτική

Όπως πολλές νεαρές influencers, η Αντζέλα Λαβίνια Βαλμπονέζι χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και κυρίως το Instagram, για να προβάλει την σκηνοθετημένα τέλεια ζωή της στους εκατομμύρια ακολούθους της. Οι αναρτήσεις της την έδειχναν ντυμένη με αθλητικό χαλαρό στυλ και μοντέρνα κοστούμια, να φτιάχνει χυμούς με περίεργα ονόματα και να εφαρμόζει λοσιόν με γκλίτερ στο καλλίγραμμο σώμα της, ταξιδεύοντας μεταξύ Λατινικής Αμερικής, ΗΠΑ και Ευρώπης κρατώντας σχεδόν πάντα στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο ή ένα μωρό.

Όλα αυτά μέχρι τον Μάιο γιατί μόλις ο σύζυγος της Ντανιέλ Νομπόα, επιχειρηματίας και κληρονόμος μεγιστάνα της μπανάνας αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στις πρόωρες εκλογές του Ισημερινού τα μπικίνι και τα φορέματα κάτω από τον ήλιο αντικαταστάθηκαν από μια γκαρνταρόμπα ήσυχης πολυτέλειας με βασικό χρώμα το λευκό. Συνεχίζοντας, ωστόσο, την παρουσία της στο Instagram άρχισε να ανεβάζει φωτογραφίες από τις βόλτες της στους δρόμους του Κίτο, όπου συνομιλούσε με τους συμπολίτες της, αντάλλασσε χειραψίες μαζί τους και μοίραζε φαγητό σε όσους είχαν ανάγκη.

Στις 23 Νοεμβρίου, η Βαλμπονέζι έγινε επίσης η πρώτη κυρία του Ισημερινού, αφού ο σύζυγος της ανέλαβε το τιμόνι της χώρας μετά τη νίκη του στο δεύτερο γύρο των εκλογών τον Οκτώβριο. Κι ενώ εκείνος στα 35 του χρόνια υποσχέθηκε μια διαφορετική άσκηση εξουσίας ως ένας νέος ηγέτης απέναντι σε έναν λαό που αναζητά ένα καλύτερο αύριο, σύμφωνα με τους αναλυτές το αφήγημα αυτό στήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η σύζυγος του, αυτή η influencer Πρώτη Κυρία που αντιπροσωπεύει από την πλευρά της μια νέα γενιά ισχυρών γυναικών που επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις στο πλευρό ανδρών στην πρώτη γραμμή της εξουσίας.

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άλλαξαν ριζικά το πολιτικό σκηνικό στη Λατινική Αμερική, καθώς η σημασία τους στις προεκλογικές εκστρατείες μεγάλωσε μέσα στην πανδημία. Από τη μία πλευρά οι προσωπικές επαφές που ήταν επικίνδυνες, από την άλλη η επέκταση της ψηφιοποίησης λόγω του κοροναϊού κατέστησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον μόνο αποτελεσματικό τρόπο μετάδοσης των πολιτικών μηνυμάτων.

