SpaceX: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του στρατιωτικού διαστημόπλοιου X-37B

Η εκτόξευση του αμερικανικού στρατιωτικού διαστημόπλοιου X-37B που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή 10 Δεκεμβρίου με τον πύραυλο-φορέα SpaceX Falcon Heavy, αναβλήθηκε για αύριο Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η SpaceX.

Πρόκειται για την έβδομη αποστολή πτήσης σε τροχιά για το αναφερόμενο ρομποτικό σκάφος.

«Η SpaceX επικεντρώνει την προσοχή της στην αυριανή ημέρα, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ 20:14, για την εκτόξευση του Falcon Heavy στην αποστολή τροχιάς USSF-52», ανέφερε η ανακοίνωση της SpaceX.

Ακολούθως στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «η εκτόξευση θα γίνει από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα».

Now targeting Monday, December 11 for Falcon Heavy’s launch of the USSF-52 mission, with weather conditions forecasted to improve to 70% favorable for liftoff on Monday night. The team will use the time to complete additional pre-launch check outs → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/OsQ6bjWwxK

— SpaceX (@SpaceX) December 10, 2023