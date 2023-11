Lost in space – Το βαλιτσάκι που όλοι μπορούν να δουν αλλά κανείς να πιάσει

Μια εργαλειοθήκη που ξέφυγε κατά λάθος από τα χέρια ενός αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) κινείται τώρα σε τροχιά γύρω από τη Γη (εικόνα) και πιθανότατα είναι ορατή με απλά κιάλια.

Η εργαλειοθήκη χάθηκε για πάντα όταν οι αστροναύτες της NASA Τζάσμιν Μόγκμπελι και Λόραλ Ο΄Χάρα πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στο εξωτερικό του τροχιακού εργαστηρίου, αναφέρει το NBC News.

«Στη διάρκεια των εργασιών αυτών μία εργαλειοθήκη χάθηκε από λάθος» ανέφερε η NASA την 1η Νοεμβρίου. «Οι υπεύθυνοι ελέγχου πτήσης την εντόπισαν με τις εξωτερικές κάμερες του σταθμού. Τα εργαλεία δεν ήταν απαραίτητα για το υπόλοιπο του διαστημικού περιπάτου».

Ο Ντέιβ Ντίκινσον, συγγραφέας του βιβλίου The Backyard Astronomer’s Field Guide» έγραψε στο X ότι η θήκη κινείται στην ίδια τροχιά με τον ISS αλλά προπορεύεται κατά περίπου ένα λεπτό.

A tool bag was lost during last week’s EVA to replace a trundle bearing on the port solar alpha array. The object is now listed in the catalog as ID 1998-067WC/58229. The tool bag as a +6th magnitude ‘star’ currently about a minute ahead of the ISS.https://t.co/2YZf3PnjzV

— Dave Dickinson (@Astroguyz) November 6, 2023