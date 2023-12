ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη της Νεβάδα

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη σε πανεπιστημιούπολη στο Λας Βέγκας, (Νεβάδα, δυτικές ΗΠΑ) σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης (στη φωτογραφία του Steve Marcus/Las Vegas Sun via Reuters, επάνω, αστυνομικοί με το δάχτυλο στη σκανδάλη μέσα στον χώρο της πανεπιστημιούπολης).

Las Vegas – University of Nevada. Does not seem as bad as first thought. Shooter dead. & Others taken to hospital. Police didn’t mention any others dead. pic.twitter.com/60GOXIJI5I

«Σύμφωνα με ερευνητές μας στον τόπο του εγκλήματος, τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», εξήγησε η αστυνομία μέσω X. Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

#BREAKING: According to our investigators at the scene, we have three deceased victims and one additional victim in critical condition at a local hospital.

The suspect in this #ActiveShooter incident is also deceased.

We will update as soon as we can with accurate information. https://t.co/h56jaYcFwg

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023