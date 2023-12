Λας Βέγκας: Συναγερμός για σκοπευτή στην Πανεπιστημιούπολη της Νεβάδα (live cam)

Ένας ύποπτος είναι νεκρός μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα του Λας Βέγκας, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας.

Η αστυνομία του πανεπιστημίου δήλωσε ότι αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στο Beam Hall καθώς και στη φοιτητική ένωση της σχολής.

Στο Beam Hall στεγάζεται η σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου. Η φοιτητική ένωση βρίσκεται ένα κτίριο πιο πάνω από το Beam Hall.

Police ask that you continue to please shelter in place. Police are evacuating buildings one at a time. This remains an active investigation. The suspect has been contained.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας, σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες του περιστατικού ή την κατάσταση των θυμάτων, αλλά κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω από το Beam Hall, ένα κτίριο της πανεπιστημιούπολης που στεγάζει τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και άλλες εγκαταστάσεις. Το πανεπιστήμιο ανήρτησε μήνυμα με το οποίο προέτρεπε τους φοιτητές να απομακρυνθούν από την περιοχή.

«Ανταποκρινόμαστε σε προκαταρκτικές αναφορές για έναν ενεργό σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του UNLV κοντά στο BEAM Hall. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχουν πολλά θύματα», ανέφερε η αστυνομία στο X.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023