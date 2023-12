«Έγκλημα πολέμου τα ισραηλινά πλήγματα κατά δημοσιογράφων στον Λίβανο» λέει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι τα ισραηλινά χτυπήματα εναντίον μιας ομάδας λιβανέζων, αμερικανών και ιρακινών δημοσιογράφων στο νότιο Λίβανο στις 13 Οκτωβρίου 2023, φαίνεται να είναι «σκόπιμες επιθέσεις εναντίον αμάχων», κάτι που σύμφωνα με τη ΜΚΟ συνιστά «έγκλημα πολέμου».

Η HRW δήλωσε ότι «τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ισραηλινός στρατός γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η ομάδα των ανθρώπων που πυροβολούσε ήταν άμαχοι».

«Κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιείται ή να σκοτώνεται απλώς και μόνο επειδή κάνει τη δουλειά του. Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να σκοτώνει και να επιτίθεται ατιμώρητα σε δημοσιογράφους» δήλωσε η Aya Majzoub, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια της Αμνηστίας για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, AFP, σχετικά με ένα χτύπημα στο νότιο Λίβανο στις 13 Οκτωβρίου κατέδειξε ότι πρόκειται για βλήμα άρματος μάχης που χρησιμοποιείται μόνο από τον ισραηλινό στρατό.

Άλλα δυο μέλη της ομάδας του Reuters, οι Θάερ αλ Σουντάνι και Μάχερ Νάζεχ, τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

BREAKING:

A team of journalists were just wounded in an Israeli artillery strike against the Lebanese side of the border pic.twitter.com/GnJTxr2c1e

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2023