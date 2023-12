Το «Βαλκανιζατέρ» του Κέβιν Πάντερ: Οι δύο εθνικές ομάδες που «σφάζονται» για τον παικταρά της Παρτιζάν

Μπορεί οι Σέρβοι να έμοιαζαν ως οι επικρατέστεροι προκειμένου να πείσουν τον Κέβιν Πάντερ να φορέσει τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας, καθώς είναι κάτοχος σέρβικου διαβατηρίου από το 2020, ωστόσο δεν παίζουν μόνοι τους.

Η Εθνική ομάδα της Βοσνίας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που επικρατεί με τους νατουραλιζέ στις ομάδες και στοχεύει σε ονόματα από το «πάνω ράφι» της Ευρωλίγκας. Οι δύο υποψήφιοι είναι: Ο Κέβιν Πάντερ της Παρτίζαν και ο Γουέιντ Μπάλντγουιν της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο πρώτος είναι ο μεγάλος της στόχος, καθώς θεωρείται ότι θα «κουμπώσει» ιδανικά στο ρόστερ των Βόσνιων. Ωστόσο, η Σερβία φέρεται να είναι και εκείνη γερά στη μάχη για να τον πείσει, με τις δύο εθνικές ομάδες που «σφάζονται» για τον παικταρά της Παρτιζάν.

Πάντως, για να προχωρήσει η ομοσπονδία της Βοσνίας σε μια τέτοια κίνηση θα πρέπει ο Λούκα Γκάρζα, ο σέντερ των Τίμπεργουλβς, ο οποίος αγωνίστηκε το περασμένο καλοκαίρι ως νατουραλιζέ, να πάρει το διαβατήριο και να λογίζεται πλέον ως Βόσνιος.

Η ομοσπονδία της Βοσνίας, δουλεύει και την περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Βοσνία, αλλά έχει τουρκικό διαβατήριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική ομάδα της Βοσνίας, στην οποία ηγούνται ο Μούσα και ο Νούρκιτς, με τη προσθήκη ενός εκ των προαναφερθέντων νατουραλιζέ και του Μπιμπέροβιτς, θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για πρόκριση στο Eurobasket του 2025.

Kevin Punter and Wade Baldwin IV are viewed as candidates to represent Bosnia and Herzegovina 🇧🇦😲 pic.twitter.com/o6pjE7MFmf

— BasketNews (@BasketNews_com) December 7, 2023