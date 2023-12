Τουρκία: Δεν θα γίνουν ανεκτές πιθανές απόπειρες δολοφονίας μελών της Χαμάς στη χώρα μας

Πηγές των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, που δεν κατονομάζονται, φέρονται να δήλωσαν στο πρακτορείο Anadolu ότι «έγιναν οι απαραίτητες προειδοποιήσεις» στους συνομιλητές τους, σχετικά με τις αναφορές στον διεθνή Τύπο ότι το Ισραήλ θα στοχοποιήσει μέλη της Χαμάς που ζουν εκτός Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Οποιαδήποτε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει σοβαρές συνέπειες, διαμηνύουν οι ίδιες πηγές.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου, οι Τούρκοι αξιωματούχοι «υπενθύμισαν ότι διάφορες μυστικές υπηρεσίες είχαν στο παρελθόν προσπαθήσει να πραγματοποιήσουν παράνομες δραστηριότητες στο έδαφος της Τουρκικής Δημοκρατίας» και τόνισαν ότι «ανάλογες επιχειρήσεις από οποιαδήποτε υπηρεσία δεν θα γίνουν ανεκτές».

— Anadolu English (@anadoluagency) December 4, 2023