Ολλανδία: Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ματαιώθηκαν λόγω χιονόπτωσης

Δεκάδες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σίπχολ, ακυρώθηκαν σήμερα εξαιτίας της χιονόπτωσης η οποία αναμένεται να πλήξει την Ολλανδία αργά το μεσημέρι.

Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου κατά τις 12— τοπική ώρα —σήμερα ανέφερε ότι σχεδόν 150 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις είχαν ματαιωθεί.

Ματαιώθηκαν 65 ευρωπαϊκές πτήσεις από το σύνολο των 150

Η ολλανδική αεροπορική εταιρία KLM, ο βασικός χρήστης του αεροδρομίου, δήλωσε στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP ότι ματαίωσε 65 ευρωπαϊκές πτήσεις για το μεσημέρι και το απόγευμα.

