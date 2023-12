Μόναχο: Άνοιξε το αεροδρόμιο του Μονάχου – Ακόμα χωρίς τρένα

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Μονάχου, με τις πτήσεις να επαναλαμβάνονται από σήμερα το πρωί, μετά την αναστολή τους χθες Σάββατο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που προκάλεσε χάος στη Βαυαρία.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο, παρ’ όλα αυτά, αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

«Οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά από τις 6:00 π.μ τοπική ώρα παρότι αναμένονται διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία», έγραψε στην ιστοσελίδα του το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερμανία μετά από αυτό της Φρανκφούρτης.

«Συνιστούμε στους ταξιδιώτες που πετούν σήμερα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία αρκετά νωρίς για την κατάσταση της πτήσης τους πριν πάνε στο αεροδρόμιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εντυπωσιακά είναι και τα στιγμιότυπα από το βίντεο που δείχνει ένα ιδιωτικό τζετ καθ’ οδόν για το Ντουμπάι για την Cop28 να έχει εγκλωβιστεί στο χιόνι, στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

In an age of «global boiling» aircraft bound for Dubai for #COP28 are frozen to the tarmac at Munich. pic.twitter.com/d4fNRqW5IJ

— David Atherton (@DaveAtherton20) December 3, 2023