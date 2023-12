COP28: Τριπλασιασμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας έως το 2050 ζητούν είκοσι χώρες

Περίπου 20 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζήτησαν σήμερα με κοινή διακήρυξη στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28), να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στον πλανήτη έως το 2050, συγκριτικά με το 2020, για να μειωθεί η εξάρτηση από τον άνθρακα και το αέριο, το μεγάλο διακύβευμα αυτής της COP.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Τζον Κέρι, τον Αμερικανό απεσταλμένο για το Κλίμα, στο Ντουμπάι, μαζί με αρκετούς άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Βέλγος πρωθυπουργός, Αλεξάντερ ντε Κρόο.

Ωστόσο, η Κίνα και η Ρωσία, σημαντικοί κατασκευαστές πυρηνικών σταθμών σήμερα στον κόσμο, δεν περιλαμβάνονται στις υπογράφουσες χώρες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ωστόσο η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μολδαβία, η Μογγολία, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ουκρανία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η διακήρυξη αναγνωρίζει τον ρόλο-κλειδί της πυρηνικής ενέργειας για να επιτευχθεί ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 και να παραμείνει εφικτός ο στόχος περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου», σύμφωνα με το κείμενο.

«Γνωρίζουμε από την επιστήμη, την πραγματικότητα των γεγονότων και τα στοιχεία ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε την ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Τζον Κέρι, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι.

At the World Climate Action Summit, global leaders announced a cohesive vision to ensure climate finance is more available, accessible and affordable.

Transforming climate finance is key to achieving the climate progress we need.#ClimateAction pic.twitter.com/SoWDDQPJ6z

— COP28 UAE (@COP28_UAE) December 1, 2023