Σκάνδαλο στην Αγγλία: Ποδοσφαιριστής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από πέντε γυναίκες

Χαμός στην Αγγλία! Γυναίκα υπερασπίζεται ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από νυν παίκτη της Premier League.

Όπως αποκαλύπτει η ίδια στην αγγλική «Sun» το περιστατικό έγινε τον Απρίλιο του 2021 με ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος της χώρας με το όνομά του να μην έχει ακόμη φανερωθεί.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι κατήγγειλε τον δράστη στην αστυνομία τον περασμένο Ιούλιο όταν συνελήφθη στο σπίτι του. Λίγο αργότερα κατηγορήθηκε για βιασμό από άλλη γυναίκα και συνελήφθη ξανά. Η αγγλική εφημερίδα αναφέρει στο δημοσίευμά της πως ο δράστης έχει πράξει το ίδιο έγκλημα σε πέντε γυναίκες λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Η Premier League, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο σύλλογος του ποδοσφαιριστή ενημερώθηκαν και καταγγέλθηκαν για τα γεγονότα χωρίς όμως να συνεχιστεί περαιτέρω η υπόθεση.

Μάλιστα μία από τις απαντήσεις σε email έγραφε: «Δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για παιδιά ή ενήλικες».

