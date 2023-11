Ο Γκάβι, η Premier League και το απίστευτο που συμβαίνει με τους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο (pics)

Η Ισπανία επικράτησε με 3-1 της Γεωργίας στο τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2024, όμως ελάχιστοι ασχολήθηκαν με τη νίκη της «Φούριας ρόχας» επί της παρέας του Κβαρατσέλια. Ο λόγος είναι φυσικά ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Γκάβι στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού σε ένα αδιάφορο παιχνίδι και θα χάσει τους επόμενους 6-9 μήνες.

Ο νεαρός μέσος της Μπαρτσελόνα ήταν άτυχος και τραυματίστηκε μόνος του, σε μια προσπάθεια για κοντρόλ που πήγε να κάνει, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος σφαδάζοντας, ενώ ξέσπασε σε λυγμούς αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του τραυματισμού που υπέστη. Όπως είναι λογικό, η είδηση του τραυματισμού στο γόνατο του «διαμαντιού» της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ έφερε ξανά στην επιφάνεια του τεράστιο ζήτημα των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.

Ο Γκάβι είναι το τελευταίο θύμα ενός όχι απλά επιβαρυντικού προγράμματος για τους ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου, που καταπονούνται για πάνω από 11 μήνες, ενώ έχουν στα… πόδια τους οι περισσότεροι και το Μουντιάλ του Κατάρ τον χειμώνα που τους επιβάρυνε ακόμη περισσότερο, αφού έπαιξαν σερί για δύο χρόνια σχεδόν.

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι χωρίς καμία αμφιβολία οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες, όπου στο πρώτο διάστημα της σεζόν είναι τρεις και ουσιαστικά όλοι οι τοπ επιπέδου ποδοσφαιριστές έχουν αμέτρητα ταξίδια κάθε 2-3 μέρες, συνεχόμενες προπονήσεις και ματς ανά 3 μέρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις… Γκάβι.

Το γνωστό παράδειγμα μετά τον νεαρό Ισπανό είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος τραυματίστηκε με την εθνική Νορβηγίας και λίγο έλειψε να πάθει ζημιά και εκείνος, όμως τη γλίτωσε φθηνά και ενδεχομένως να είναι διαθέσιμος και για το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ.

Αν οι εθνικές ομάδες είναι ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που η UEFA και οι διεθνείς ομοσπονδίες θα πρέπει να βρουν λύσεις, σίγουρα το Μουντιάλ μεγάλωσε την επιβάρυνση και έκανε ακόμη πιο σοβαρό το ζήτημα των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο. Η στατιστική εξάλλου μιλάει από μόνη της και το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, η Premier League «υποφέρει» από το συγκεκριμένο θέμα.

Μέσα σε τρεις μήνες η Premier League έχει ιστορικό αριθμό με απώλειες και τραυματισμούς, κάτι που δείχνει το μεγάλο πρόβλημα. Συνολικά οι 20 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο μετρούν 12 αγωνιστικές και έχουν 196 τραυματισμούς, με τον μέσο όρο να είναι 9,8 τραυματισμοί ανά ομάδα. Οι ομάδες που έχουν «χτυπηθεί» περισσότερο στην Premier League είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νιούκαστλ, οι οποίες έχουν 14 τραυματισμούς μέχρι στιγμής.

📈 There has been a 96% increase in hamstring injuries compared to last season in the Premier League.

📈 That’s a 55% increase compared to the previous four-season average.

📆 The previous high was 40 hamstring injuries during the 2020-21 season.#BBCFootball pic.twitter.com/fyzjETuSxD

— BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2023