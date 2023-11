Ινδία: Η ιστορία πίσω από το συγκινητικό φιλί πατέρα – γιου στη σήραγγα

H φωτογραφία ενός Ινδού άνδρα που φιλιέται με τον πατέρα του μετά τη διάσωσή του μέσα από ένα τούνελ που κατέρρευσε στα Ιμαλάια, κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο Manjit Chaudhary ήταν μεταξύ των 41 εργαζομένων που εγκλωβίστηκαν σε σήραγγα στα Ιμαλάια μετά από κατολίσθηση. Η μητέρα του έβαλε ενέχυρο όσα κοσμήματα είχε ώστε ο σύζυγός της να μπορέσει να ταξιδέψει 600 χιλιόμετρα από το χωριό τους για να βρεθεί κοντά στον εγκλωβισμένο γιο τους. Ο δεύτερος γιος τους έχει σκοτωθεί σε ένα εργοτάξιο στη Βομβάη.

Το σπίτι τους ήταν βυθισμένο τόσες ημέρες στο σκοτάδι παρότι στις 12 Νοεμβρίου στην Ινδία είναι η ινδουιστική γιορτή των φώτων, το Diwali. «Είχα ήδη χάσει έναν γιο σε ένα εργατικό δυστύχημα, δεν ήθελα να χάσω άλλον», είπε η μητέρα στο BBC και πρόσθεσε πως τώρα, που ο Manjit διασώθηκε, η οικογένεια θα γιορτάσει το Diwali.

Όταν ο Manjit βγήκε σώος από το τούνελ, ο μπαμπάς του τον περίμενε να το καλωσορίσει με μια αγκαλιά και ένα φιλί. Η συγκινητική στιγμή απαθανατίστηκε από τους φωτογραφικούς φακούς και έγινε viral στο διαδίκτυο. Ο Manjit έσκυψε και άγγιξε τα πόδια του πατέρα του, μια κίνηση σεβασμού προς τους ηλικιωμένους της οικογένειας στην Ινδία.

The story behind this heartwarming father-son kiss

“Manjit’s mother pawned her jewellery so her husband could afford the 600km (372-mile) trip from their village. Another of their sons had already died on a Mumbai building site.” ⁦@cherylmollan⁩ https://t.co/hLUQ3lVq5B

— Ashis Basu 🇨🇦 (@BasuAshis) November 29, 2023