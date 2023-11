Δ. Όχθη/Ιερουσαλήμ: Καθ’ οδόν προς την απελευθέρωση οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Οικογένεια, φίλοι Παλαιστινίων κρατουμένων εξακολουθούν να περιμένουν μετά από απροσδόκητη καθυστέρηση στην απελευθέρωση τους. Αγωνία αν αύριο θα αρχίσει εκ νέου ο πόλεμος και οι αιματηροί βομβαρδισμοί.

Αυτή τη στιγμή ανταποκριτές του Al Jazeera περιμένουν στην Δυτική Όχθη με πολλούς συγγενείς και φίλους των κρατουμένων.

Φαίνεται ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση λόγω των αντιπαραθέσεων μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και ορισμένων Παλαιστινίων στη Βεϊτούνια, όπου βρίσκεται η φυλακή Ofer.

Τυπικά η συμφωνία εκεχειρίας δεν καλύπτει τις περιοχές της Δυτικής Όχθης όπου εξακολοθούν να σημαιώνονται επιθέσεις, έστω μικρότερης κλίμακας, όπως συνέβη με την δολοφονία των δύο παιδιών.

Israel occupation forces bulldozer smashed a civilian vehicle during the incursion into the town of Beitunia, west of Ramallah, as part of efforts to disperse the Palestinians who had gathered to receive the prisoners. #Free_Palestine 🇵🇸 #GazaGenocide pic.twitter.com/guotDSEoLp

Η Χόντα Αμπντέλ Χαμίντ του Al Jazeera δήλωσε σχετικά: «Αυτό που γνωρίζουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει φτάσει στη φυλακή και ότι όλοι όσοι πρόκειται να αποφυλακιστούν βρίσκονται εκεί για αρκετές ώρες. Οι κρατούμενοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν μάλλον περνούσαν από μια πρακτική, την οποία μας είπαν κάποιοι από τους αποφυλακισμένους, που είναι βασικά ένα είδος συνέντευξης με αξιωματικούς των πληροφοριών, αξιωματικούς του στρατού, μέσα στη φυλακή».

Two Palestinians were wounded by IOF bullets near #Ramallah while awaiting the release of the sixth batch of Palestinian prisoners as a result of the resistance’s prisoner exchange deal.

The IOF continues to fire tear gas at crowds awaiting prisoners for the sixth day in a row,… pic.twitter.com/ey5HzRb4vj

