Σοκ: «Έφυγε» σε ηλικία 25 ετών πρώην παίκτης της Λειψίας!

Ο Αγκιεμάνγκ Ντιαβουσιέ, ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα της Λειψίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 25 ετών, λίγες ημέρες αφότου είχε παραπονεθεί για αναπνευστικά προβλήματα.

Την τραγική είδηση ​​ανακοίνωσε ο σύλλογός του, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ. Έπαιξε για πολλούς συλλόγους στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων και της Λειψίας, ενώ έπαιξε και για τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας.

Η «BILD» ανέφερε πως ο δεξιός εξτρέμ πέθανε από φυσικά αίτια χωρίς να προκύπτει για την ώρα κάτι παραπάνω.

Το τελευταίο του παιχνίδι ήρθε στις 4 Νοεμβρίου εναντίον του Μόναχου 1860, όπου αντικαταστάθηκε μετά από 39 λεπτά μετά από παράπονα για αναπνευστικά προβλήματα.

