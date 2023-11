Σταμάτης Γονίδης: Λαμπερή βραδιά στην απονομή του πλατινένιου του δίσκου

Music Stage

Ένας Έλληνας υποψήφιος για Grammy στα φετινά μουσικά βραβεία

Ο Αντρέας Γιατράκος, ιδιοκτήτης της Ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας Sonar music είναι υποψήφιος στα φετινά βραβεία Grammy ως παραγωγός στον δίσκο «Colors of royal» του Julian Marley στην κατηγορία Best Reggae Album of the year