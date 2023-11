Άνοια: Πώς οι χαμηλοί μισθοί επηρεάζουν τη μνήμη σου

Στους εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα είναι πιο πιθανό να επηρεαστεί αρνητικά η μνήμη τους και να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας αργότερα στη ζωή τους, σύμφωνα με ιατρική μελέτη.

«Η έρευνά μας παρέχει νέα στοιχεία ότι η παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλούς μισθούς σχετίζεται με επιταχυνόμενη μείωση της μνήμης», δήλωσε η Katrina Kezios, ερευνήτρια στο Mailman School of Public Health του Πανεπιστημίου Columbia.

Οι θέσεις εργασίας με χαμηλούς μισθούς και επίμονη φτώχεια έχουν από καιρό συσχετιστεί με κακά αποτελέσματα υγείας όπως η κατάθλιψη, η παχυσαρκία και η υπέρταση, καταστάσεις, δηλαδή, που αυξάνουν τον κίνδυνο ταχύτερης γνωστικής γήρανσης.

Ο χαμηλός μισθός έχει συσχετιστεί με συμπτώματα κατάθλιψης, παχυσαρκία και υπέρταση

Ωστόσο, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια ισχυρίζονται ότι μέχρι τώρα καμία μελέτη δεν είχε εξετάσει τη συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των χαμηλών μισθών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ετών και της μεταγενέστερης γνωστικής λειτουργίας.

Χαμηλοί μισθοί και άνοια

Μια προηγούμενη μελέτη της Κολούμπια διαπίστωσε ότι οι γονείς που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας.

Οι ερευνητές στη νέα ανάλυση εξέτασαν δεδομένα από 2.879 άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1936 και 1941, χρησιμοποιώντας αρχεία από την εθνική μελέτη για την υγεία και τη συνταξιοδότηση ενηλίκων για τα έτη 1992 έως 2016.

Η Kezios και οι συνάδελφοί της στην Κολούμπια εξέτασαν τα εισοδήματα των συμμετεχόντων και κατηγοριοποίησαν όσους είχαν σταθερά χαμηλούς μισθούς, μερικές φορές είχαν χαμηλούς μισθούς ή δεν είχαν καθόλου χαμηλούς μισθούς από το 1992 έως το 2004.

Στη συνέχεια περιέγραψαν τη σχέση με την πτώση της μνήμης τα επόμενα 12 χρόνια από το 2004-2016.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, σε σύγκριση με τους πλουσιότερους εργαζόμενους που δεν είχα ποτέ χαμηλούς μισθούς, όσοι είχαν σταθερά χαμηλό εισόδημα παρουσίασαν σημαντικά ταχύτερη μείωση της μνήμης σε μεγαλύτερη ηλικία – κατά μέσο όρο ένα χρόνο περισσότερη γνωστική γήρανση ανά 10ετή περίοδο.

Τοξικές ουσίες και εργασιακό άγχος

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικές πολιτικές που ενισχύουν την οικονομική ευημερία των χαμηλόμισθων εργαζομένων μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για τη γνωστική υγεία», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Adina Zeki Al Hazzouri, επίκουρη καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Columbia’s Mailman School of Public Health and the Butler.

«Η μελλοντική εργασία θα πρέπει να εξετάσει αυστηρά τον αριθμό των περιπτώσεων άνοιας και τα υπερβολικά χρόνια γνωστικής γήρανσης που θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάτω από διαφορετικά υποθετικά σενάρια που θα αύξαναν τον κατώτατο μισθό».

Οι εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς ή «χαμηλών δεξιοτήτων» αντιμετωπίζουν συχνά υψηλότερους κινδύνους για την υγεία, όπως έκθεση σε τοξικές ουσίες και εργασιακό άγχος.