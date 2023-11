Κοροναϊός: «Χρηματισμοί αξιωματούχων και μυστηριώδης θάνατος» – Ντοκιμαντέρ ρίχνει «φως» στην προέλευσή του

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών και επιστημόνων, αλλά και στοιχεία που δείχνουν ότι ο κοροναϊός προήλθε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν, φέρνει στο φως ένα νέο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, στο οποίο μάλιστα γίνεται λόγος για μία «ενορχηστρωμένη προσπάθεια», προκειμένου να προωθηθεί το αφήγημα πως ο Covid-19 είχε φυσική προέλευση.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Sky News Australia, «What Really Happened in Wuhan, the Next Chapter» (Τι πραγματικά συνέβη στη Γουχάν, το επόμενο κεφάλαιο), η Σάρι Μάρκσον αποκαλύπτει νέα «εκρηκτικά» στοιχεία για την προέλευση της πανδημίας που «πάγωσε» όλο τον κόσμο το 2020.

Το πρώτο ντοκιμαντέρ προβλήθηκε πριν από δύο χρόνια και περιελάμβανε συνεντεύξεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο και του πρώην διευθυντή των εθνικών μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Τζον Ράτκλιφ.

Ο δρ. Ζου βρέθηκε νεκρός κάτω από «μυστηριώδεις συνθήκες», λίγους μήνες μετά την εμφάνιση αναφορών σχετικά με τον ρόλο του στην προέλευση του COVID-19

Η Σάρι Μάρκσον δήλωσε ότι αυτό το ντοκιμαντέρ πηγαίνει την έρευνα ακόμη πιο μακριά. «Όλοι μιλάμε για τον Άντονι Φάουτσι και τον ρόλο που έπαιξε καλύπτοντας τον COVID-19 και κάθε υπόνοια ότι προήλθε από εργαστήριο», δήλωσε η Μάρκσον μιλώντας στο Sky News Australia για τον ρόλο του επικεφαλής επιδημιολόγου των ΗΠΑ.

«Λοιπόν, έχω κάποιον από τον στενό του κύκλο, κάποιον που ήταν στην πραγματικότητα, τεχνικά, ο προϊστάμενος του Φάουτσι, που αντιμετωπίζει τις κάμερες για πρώτη φορά. Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος και ο Άντονι Φάουτσι και ο Φράνσις Κόλινς αποφάσισαν στην πραγματικότητα να υποβαθμίσουν κάθε πρόταση ότι ο COVID προερχόταν από εργαστήριο, ώστε το αμερικανικό κοινό να πιστέψει ότι επρόκειτο για έναν φυσικό ιό», είπε ακόμα η Μάρκσον.

«Λέει ότι αισθάνεται την υποχρέωση να πει στο κοινό τι και γιατί αποφάσισαν να το κάνουν», προσέθεσε.

Δωροδοκήθηκαν αξιωματούχοι της CIA

Στο ντοκιμαντέρ, η Σάρι μιλώντας με αξιωματούχους από πολλές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, καθώς και με ανώτερους επιστήμονες της δημόσιας υγείας που συμμετείχαν σε παρασκηνιακές συζητήσεις, αποκαλύπτεται πως η θεωρία της διαρροής από το εργαστήριο αποσιωπήθηκε σκόπιμα.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα διαρρέουν από το ντοκιμαντέρ, είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για απόκρυψη μαρτυριών που συνηγορούσαν προς αυτή τη θεωρία όσον αφορά την προέλευση του κοροναϊού.

Ένας πληροφοριοδότης μάλιστα ισχυρίζεται ότι οι αναλυτές της CIA που υποστήριζαν τη θεωρία της διαρροής από το εργαστήριο δωροδοκήθηκαν ακόμη και για να αλλάξουν τη θέση τους, προκειμένου να απομακρυνθεί το ενδιαφέρον από την Κίνα και το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν.

«Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πιθανότητα»

«Η πιο πιθανή προέλευση του COVID-19, του ιού της Γουχάν… ήταν μια διαρροή από εργαστήριο στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν», δήλωσε στη Σάρι ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Ράτκλιφ.

«Οι άνθρωποι που είχαν πρόσβαση στα περισσότερα δεδομένα – τις περισσότερες πληροφορίες – θα σας πουν όλοι το ίδιο πράγμα, ότι αυτό είναι πραγματικά, το πιο πιθανό, αυτό που συνέβη. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πιθανότητα. Είναι σίγουρα μια πιθανότητα και πιθανώς μια βεβαιότητα», προσέθεσε.

Το ντοκιμαντέρ του Sky News περιγράφει πώς ο δρ. Άντονι Φάουτσι, προώθησε το αφήγημα ότι ο COVID-19 είχε φυσική προέλευση, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι επιστήμονες υποστήριζαν ιδιαίτερα την άποψη ότι η διαρροή στο εργαστήριο ήταν «τόσο πιθανό να έχει συμβεί» και εξέφραζαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι έβαζαν την πολιτική στην επιστήμη.

Οι ιδιωτικές συζητήσεις αποκαλύφθηκαν μετά από κλήτευση στο αμερικανικό Κογκρέσο που ανάγκασε τη δημοσιοποίηση εκατοντάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων Slack μεταξύ του δρ. Φάουτσι και επιστημόνων που είχαν αναλάβει να εξετάσουν την προέλευση του ιού.

«Ενορχηστρωμένη προσπάθεια να διατυπωθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα»

Ο πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμας ΝτιΝάνο, δήλωσε στη Σάρι ότι τα ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ των επιστημόνων δείχνουν σαφώς μια «ενορχηστρωμένη προσπάθεια να διατυπωθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα».

Ένας δημόσιος λειτουργός που συμμετείχε στις συζητήσεις ήταν ο Ρόμπερτ Κάντλετς, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν υφυπουργός στο υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (ετοιμότητα και αντίδραση) και τεχνικά προϊστάμενος του Άντονι Φάουτσι.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ του Sky News, ο δρ. Κάντλετς είπε στη Σάρι ότι είχε συζητήσεις με τον δρ. Φάουτσι και αποφάσισαν σκόπιμα να υποβαθμίσουν τη θεωρία της διαρροής του ΟΗΕ από το εργαστήριο.

Ο πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών δήλωσε ότι ήθελαν να αποφύγουν να διατυπώσουν ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε έρευνα για τη θεωρία ότι ο ιός μπορεί να δημιουργήθηκε, αλλά ότι ο δρ. Φάουτσι ανησυχούσε για την προστασία της δικής του φήμης.

«Αυτό που το έκανε ακόμη πιο έντονο ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν καλή ορατότητα για το τι έκαναν και τι υποστήριζαν μέσω των επιχορηγήσεων που πήγαιναν στο Ινστιτούτο Ιολογίας Γουχάν», είπε.

Ο «μυστηριώδης» θάνατος του δρ. Ζου

Πριν από τον ρόλο του στο υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ο δρ. Κάντλετς που ήταν αναπληρωτής διευθυντής προσωπικού της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ, μίλησε ακόμα στη Σάρι για το έργο του δρ. Ζου Γιούσεν, ενός Κινέζου στρατιωτικού επιστήμονα του οποίου η έρευνα για το εμβόλιο μπορεί να ήταν η αιτία της παγκόσμιας πανδημίας.

Ο δρ. Ζου ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που δημοσίευσε μια πατέντα για το εμβόλιο COVID-19 και σύμφωνα με τον δρ. Κάντλετς, ο Κινέζος στρατιωτικός επιστήμονας θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει τις εργασίες του για το εμβόλιο «το αργότερο μέχρι το 2019».

«Αυτή είναι η εκτίμησή μας, και βασίζεται στο γεγονός ότι έκανε αυτό που προσπαθούσε να κάνει», δήλωσε ο δρ. Κάντλετς.

Ο δρ. Ζου βρέθηκε νεκρός κάτω από «μυστηριώδεις συνθήκες», λίγους μήνες μετά την εμφάνιση αναφορών σχετικά με τον ρόλο του στην προέλευση του COVID-19.

Επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται εγκληματική ενέργεια για τον θάνατο, η Σάρι ρώτησε αν είναι δυνατόν το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα να σκότωσε τον δρ. Ζου επειδή «ξεκίνησε κατά λάθος το COVID-19».

«Είναι σίγουρα πιθανό. Το θεωρήσαμε αυτό ως εύλογο ενδεχόμενο», δήλωσε ο δρ. Κάντλετς πριν προσθέσει ότι δεν είχαν «κανένα στοιχείο για να προβούν σε αυτή την εκτίμηση».