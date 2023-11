Κίνα: Τι γνωρίζουμε για τη «μυστηριώδη πνευμονία» που «χτυπάει» παιδιά

Παγκόσμιο συναγερμό και ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση ασθενειών του αναπνευστικού που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στην Κίνα και ειδικότερα η μυστηριώδης «πνευμονία» που «χτυπάει» τα παιδιά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ήδη έχει ζητήσει από την Κίνα περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την αύξηση των ασθενειών του αναπνευστικού, με την Κίνα να σημειώνει ότι δεν έχει εντοπίσει «ασυνήθιστες ή νέες ασθένειες».

Μάλιστα από τις 5 Ιανουαρίου 2020 υπάρχει μία ανακοίνωση του ΠΟΥ με τίτλο «Πνευμονία αγνώστου αιτίας – Κίνα». Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη η είδηση για ένα ακόμη μυστηριώδες ξέσπασμα που έχει σημάνει συναγερμό.

Πάντως, ένας γιατρός του ΠΟΥ συνέστησε ψυχραιμία και προειδοποίησε κατά της βιαστικής εξαγωγής συμπερασμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας.

Το Sky News συγκέντρωσε όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη μυστηριώδη αυτή ασθένεια, καθώς και όσα έχει υποστηρίξει η Κίνα, αλλά και τι θέλει να μάθει ο ΠΟΥ, ο οποίος έστειλε αίτημα για περισσότερες πληροφορίες στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στη βόρεια Κίνα έχει αναφερθεί αύξηση των ασθενειών που μοιάζουν με γρίπη από τα μέσα Οκτωβρίου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Συρροές κρουσμάτων της αγνώστου προελεύσεως πνευμονίας σε παιδιά στη βόρεια Κίνα έχουν επίσης αναφερθεί από ομάδες όπως το Programme που ασχολούνται με την παρακολούθηση αναδυόμενων ασθενειών.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι δεν είναι σαφές αν οι συρροές σχετίζονται με μια συνολική αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού ή με ξεχωριστά περιστατικά

Στις 21 Νοεμβρίου, το σύστημα επιτήρησης ασθενειών ProMed εξέδωσε μία ειδοποίηση σχετικά με αναφορές για «πνευμονία που δεν έχει διαγνωστεί».

Η ειδοποίηση, βασίστηκε σε δημοσίευμα ταϊβανέζικου πρακτορείου που ανέφερε ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία στο Πεκίνο και στο Λιαονίνγκ, που απέχουν 800 χιλιόμετρα μεταξύ τους, «κατακλύστηκαν από άρρωστα παιδιά».

«Πολλά, πολλά νοσηλεύονται», δήλωσε ένας πολίτης του Πεκίνου, ο κ. Γουέι στο FTV News. «Δεν βήχουν και δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Έχουν απλώς υψηλή θερμοκρασία (πυρετό) και πολλά αναπτύσσουν όζους στους πνεύμονες».

Σε ένα σημείωμα του συντάκτη, η ProMed ανάφερε: «Αυτή η έκθεση υποδηλώνει μια ευρέως διαδεδομένη επιδημία μιας αδιάγνωστης αναπνευστικής νόσου… Δεν είναι καθόλου σαφές πότε ξεκίνησε αυτή η επιδημία, καθώς θα ήταν ασυνήθιστο για τόσα πολλά παιδιά να προσβληθούν τόσο γρήγορα. Η έκθεση δεν αναφέρει ότι επηρεάστηκαν ενήλικες, γεγονός που υποδηλώνει κάποια έκθεση στα σχολεία».

Ένα παιδιατρικό νοσοκομείο του Πεκίνου δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης CCTV ότι τουλάχιστον 7.000 ασθενείς εισάγονται καθημερινά στο ίδρυμα, υπερβαίνοντας τη χωρητικότητά του.

Το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Τιαντζίν φέρεται επίσης να δέχτηκε περισσότερα από 13.000 παιδιά στα εξωτερικά ιατρεία και τα επείγοντα περιστατικά του μέσα σε μία εβδομάδα.

Οι κινεζικές Αρχές δήλωσαν ότι η αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών οφείλεται εν μέρει στην άρση των περιορισμών του COVID-19.

Τους χειμώνες που ακολούθησαν την άρση των μέτρων πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρήθηκε έξαρση των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης, του RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) και του στρεπτόκοκκου Α, καθώς οι άνθρωποι συγχρωτίστηκαν περισσότερο μετά από χειμερινές περιόδους όπου οι ασθένειες βρίσκονταν σε καταστολή, καθώς οι άνθρωποι έμεναν στο σπίτι και φορούσαν μάσκες.

Η Κίνα εγκατέλειψε τους περιορισμούς για τον κοροναϊό πολύ αργότερα από πολλές άλλες χώρες, καταργώντας τους κανόνες για τεστ και απομόνωση μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι η έξαρση οφειλόταν σε γνωστές ασθένειες που κυκλοφορούσαν, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης, του ιού RSV, του COVID-19 και μυκόπλασμα πνευμονίας, μιας κοινής βακτηριακής λοίμωξης που συνήθως προσβάλλει τα μικρότερα παιδιά.

Ο κρύος καιρός έπαιξε επίσης ρόλο στην έξαρση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις Αρχές.

Καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα στο Πεκίνο, στη βόρεια Κίνα, η πρωτεύουσα «εισήλθε σε μια περίοδο υψηλής συχνότητας εμφάνισης αναπνευστικών λοιμωδών νοσημάτων», δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Γουάνγκ Κουανγί, αναπληρωτής διευθυντής και επικεφαλής επιδημιολόγος στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Πεκίνου.

Η Κίνα δήλωσε ότι δεν έχει διαπιστώσει «ασυνήθιστες ή νέες ασθένειες» και υποστήριξε ότι η έξαρση των λοιμώξεων δεν έχει υπερφορτώσει τα νοσοκομεία.

Ο ΠΟΥ υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Κίνα για πρόσθετες επιδημιολογικές και κλινικές πληροφορίες καθώς και εργαστηριακά αποτελέσματα από τα αναφερόμενα κρούσματα μεταξύ παιδιών.

Ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις στην κυκλοφορία γνωστών παθογόνων παραγόντων που αναφέρονται από τις κινεζικές Αρχές.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με κλινικούς γιατρούς και επιστήμονες μέσω των υφιστάμενων τεχνικών συνεργασιών και δικτύων του στην Κίνα.

Η έξαρση των αναπνευστικών ασθενειών δεν είναι τόσο υψηλή όσο πριν από την πανδημία COVID-19, δήλωσε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα νέο ή ασυνήθιστο παθογόνο που να συνδέεται με τα πρόσφατα κρούσματα.

Η Μαρία Φαν Κερκχόβε από τον ΠΟΥ δήλωσε ότι η αύξηση των ασθενειών ήταν αναμενόμενη μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας. «Αυτό αντιμετώπισαν οι περισσότερες χώρες πριν από ένα ή δύο χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γράφοντας στο X, η δρ. Krutika Kuppalli, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα έκτακτων αναγκών του ΠΟΥ, ανέφερε ότι τα κρούσματα «θα μπορούσαν πραγματικά να είναι οτιδήποτε».

Ακόμα προειδοποίησε προκειμένου να μην βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα, υπογραμμίζοντας πως: «Δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα: Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες».

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι ενώ αναζητά πρόσθετες πληροφορίες, συνέστησε στους ανθρώπους στην Κίνα να ακολουθούν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου αναπνευστικής νόσου.

The reports are concerning BUT we need more information.

This is #China’s first winter without stringent lockdown and they could have an ⬆️ in respiratory infections as other countries did coming out of lockdown.

This could be anything – let’s get more information https://t.co/J4VIltiHP7

— Krutika Kuppalli, MD FIDSA (@KrutikaKuppalli) November 22, 2023