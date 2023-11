Συναγερμός στην Κίνα: Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα παιδικής πνευμονίας

Την ανιούσα έχουν πάρει τα κρούσματα πνευμονίας στα παιδιά το τελευταίο διάστημα στην Κίνα. Σύμφωνα με το China Daily, ήδη από τον Οκτώβριο, Κινέζοι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει τις υγειονομικές αρχές πως ενδέχεται να σημειωθεί έξαρση των λοιμώξεων από μυκοπλασματική πνευμονία, ένα παθογόνο που προκαλεί συνήθως αναπνευστικές ασθένειες μεταξύ των μικρών παιδιών.

Κατόπιν τούτου, πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 21/11, η ProMED εξέδωσε ανακοίνωση πως η ασθένεια που πλήττει κυρίως τα παιδιά εξελίσσεται σε επιδημία, ενώ ακολούθησε και το αίτημα του ΠΟΥ προς την Κίνα προκειμένου να ερευνηθεί αν υπάρχει κάποιος παθογόνος παράγοντας. Οι υγειονομικές αρχές της χώρας ανέφεραν πως δεν έχουν εντοπίσει τίποτα καινούριο.

Σε νεότερες εκτιμήσεις τους, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το ξέσπασμα της επιδημίας θα παραμείνει πιθανότατα σε έξαρση για έναν ακόμη μήνα και πρότειναν στις οικογένειες να μην πανικοβάλλονται, αλλά να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως το να φορούν μάσκες και να αναζητούν αμέσως θεραπεία.

Το Mycoplasma pneumoniae ή αλλιώς μυκοπλασματική πνευμονία, είναι μία μεταδοτική αναπνευστική λοίμωξη που μεταδίδεται εύκολα μέσω επαφής και μπορεί εύκολα να προκαλέσει επιδημία.

Συνήθως προκαλεί πονόλαιμο, κόπωση, πυρετό και παρατεταμένο βήχα που μπορεί να διαρκέσει για μήνες σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω – έχει προσελκύσει αυξημένη προσοχή αυτόν τον χειμώνα, καθώς τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα είδαν μικρούς ασθενείς να συρρέουν εκεί για να ζητήσουν θεραπεία.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η έγκαιρη διάγνωση είναι αρκετά δύσκολη, επειδή υπάρχουν ελάχιστα ασυνήθιστα συμπτώματα. Καθώς η μυκοπλασματική πνευμονία εξελίσσεται, η ασθένεια μπορεί πιο εύκολα να εντοπιστεί. Για την αντιμετώπιση της, οι γιατροί χρησιμοποιούν αντιβιοτικά.

Σημειώνεται ότι οι λοιμώξεις αυτές κυκλοφορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι περιφερειακές επιδημίες επαναλαμβάνονται κάθε τρία έως επτά χρόνια και κάθε επιδημία διαρκεί ένα έως δύο χρόνια. Οι συστάδες λοιμώξεων εμφανίζονται συχνά σε σχολεία, κέντρα παιδικών σταθμών ή θερινές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σύμφωνα με την China Daily, o Μι Φενγκ, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Κίνα έχει εισέλθει στην περίοδο αιχμής των αναπνευστικών ασθενειών και ότι κυκλοφορούν ταυτόχρονα διάφοροι ιοί ή παθογόνοι μικροοργανισμοί.

«Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την παρακολούθηση της εξάπλωσης της πνευμονίας του μυκοπλάσματος, του COVID-19, της γρίπης, καθώς και του δάγκειου πυρετού και των λοιμώξεων από νοροϊούς, για την ενίσχυση της επιτήρησης και των έγκαιρων προειδοποιήσεων, ώστε να κατανοηθεί η εξάπλωση αυτών των ιών και των μεταλλάξεών τους», δήλωσε.

Ο Tong Zhaohui, αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Chaoyang του Πεκίνου που υπάγεται στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Πρωτεύουσας και επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου αναπνευστικών ασθενειών του Πεκίνου, δήλωσε ότι «οι περιφερειακές επιδημίες λοιμώξεων από μυκόπλασμα πνευμονίας εμφανίζονται κάθε τρία έως επτά χρόνια. Το παθογόνο τείνει να εξαπλώνεται γρήγορα μεταξύ παιδικών σταθμών, σχολείων και μελών της οικογένειας», πρόσθεσε.

«Φέτος, η ασθένεια προσβάλλει επίσης παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, αλλά η κατάστασή τους δεν είναι πιο σοβαρή σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια» δήλωσε ο Τονγκ. Στο νοσοκομείο του, είπε ο Tong, το ποσοστό θετικότητας για το παθογόνο βρίσκεται γύρω στο 5,6% για τους ενήλικες και στο 40,3% μεταξύ των παιδιών.

Ο Zhou Huixia, διευθυντής του ιατρικού κέντρου για παιδιά στο κινεζικό νοσοκομείο PLA, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην China Daily ότι «ο αριθμός των λοιμώξεων από μυκόπλασμα πνευμονίας που οδήγησαν σε επισκέψεις στο νοσοκομείο άρχισε να αυξάνεται τον Μάιο και έχει αυξηθεί ραγδαία από τον Αύγουστο.»

«Το κύμα άρχισε να επιδεινώνεται από τις αρχές Οκτωβρίου», δήλωσε. «Αυτό το κύμα είναι έντονο και αναμένουμε να βιώσουμε την κορύφωση της επιδημίας κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα», πρόσθεσε.

Ο Zhou δήλωσε ότι η εγχώρια εξάπλωση της νόσου αυξάνεται από το 2015 και έφτασε στο αποκορύφωμά της το 2019. Λόγω των μέτρων ελέγχου του ιού που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι αριθμοί των λοιμώξεων μειώθηκαν σημαντικά τα επόμενα χρόνια μέχρι να εμφανιστεί το τελευταίο ξέσπασμα.

«Είναι το πρώτο κύμα λοιμώξεων από μυκοπλασματική πνευμονία από τότε που τα περισσότερα μέτρα περιορισμού του COVID-19 άρθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους», δήλωσε.

Ο Li Tongzeng, επικεφαλής ιατρός του τμήματος αναπνευστικών και λοιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου You An του Πεκίνου, δήλωσε ότι πριν από το COVID-19, θα υπήρχε ένα μεγάλο ξέσπασμα ατυπικής πνευμονίας κάθε τρία έως επτά χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια, η επίπτωση των αναπνευστικών ασθενειών έχει μειωθεί λόγω των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της επιδημίας. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ανοσία, ιδίως για τα παιδιά. Με προσαρμογές στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των επιδημιών, ο αριθμός των λοιμώξεων φέτος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Ο Li πρόσθεσε ότι μετά τη μόλυνση από ατυπική πνευμονία, οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, ρινική συμφόρηση και ρινική καταρροή. Σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων, μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία, η οποία περιλαμβάνει λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και παρουσιάζει επαναλαμβανόμενο υψηλό πυρετό, έντονο βήχα και εμφανή απόχρεμψη, πόνο στο στήθος, μυϊκό άλγος, κόπωση και πονοκέφαλο σε μεταγενέστερα στάδια. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να διαρκέσουν για δύο έως τρεις εβδομάδες.

Εάν ένα παιδί έχει τα παραπάνω συμπτώματα και αυτά δεν βελτιώνονται μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα, είναι απαραίτητο να εξεταστεί εάν πρόκειται για λοίμωξη μυκοπλασματικής πνευμονίας. Θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις», δήλωσε ο Li.

Ένα περίπου μήνα μετά τις προειδοποιήσεις των Κινέζων επιστημόνων, το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Ασθενειών (ProMED), το οποίο ανήκει στην Διεθνή Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων, σήμανε συναγερμό λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων πνευμονίας μεταξύ παιδιών που παρατηρήθηκαν στην Κίνα και έχουν ήδη κατακλύσει τα νοσοκομεία.

Στην ανακοίνωση το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Νοσημάτων (ProMED) αναφέρει πως μετά από σχετική έρευνα, είδε πως «τα παιδικά νοσοκομεία στο Πεκίνο, τη Λιαονίνγκ και σε άλλα μέρη κατακλύστηκαν από άρρωστα παιδιά και τα σχολεία και οι τάξεις βρέθηκαν στα πρόθυρα της αναστολής.

Νωρίς το πρωί, το Νοσοκομείο Παίδων του Πεκίνου εξακολουθούσε να είναι υπερπλήρες από γονείς και παιδιά των οποίων τα παιδιά είχαν πνευμονία και ήρθαν να ζητήσουν θεραπεία.Μάλιστα, ένας ασθενής ανέφερε πως: «Πολλοί, πολλοί νοσηλεύονται. Δεν βήχουν και δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Έχουν απλώς υψηλή θερμοκρασία (πυρετό) και πολλοί αναπτύσσουν πνευμονικά οζίδια.»

Η κατάσταση στην επαρχία Λιαονίνγκ είναι επίσης σοβαρή. Ο προθάλαμος του Νοσοκομείου Παίδων του Νταλιάν είναι γεμάτος από άρρωστα παιδιά που λαμβάνουν ενδοφλέβιες σταγόνες. Υπάρχουν επίσης ουρές ασθενών στα νοσοκομεία παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και στα κεντρικά νοσοκομεία.

Σημειώνεται πως από τότε που η Κίνα σταμάτησε να τηρεί την πολιτική του «μηδενός» στις αρχές του έτους [2023], έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς επιδημίες όπως η γρίπη, το μυκόπλασμα και η βρογχοπνευμονία.

Μετά την ανακοίνωση της Promed, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση των περιπτώσεων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος στην Κίνα και παρότρυνε το κράτος να λάβει μέτρα. Το συγκεκριμένο είδος πνευμονίας προσβάλλει κυρίως τα παιδιά.

«Ο ΠΟΥ υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Κίνα για λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την αύξηση των νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος και εστίες πνευμονίας παιδιών», τόνισε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω X (του πρώην Twitter), ενώ εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η ανακοίνωση είναι αυθεντική, πως εστάλη όντως το αίτημα και ότι απευθύνθηκε σύσταση να ληφθούν «μέτρα για τη μείωση του κινδύνου νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος».

Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται ο ΠΟΥ, τα οποία έχει αναλύσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κοροναϊού, είναι ιδίως ο εμβολιασμός, η τήρηση αποστάσεων με τους ασθενείς, η παραμονή ασθενών στο σπίτι, τα τεστ και η νοσηλεία, αν απαιτείται, η χρήση μάσκας, ο καλός εξαερισμός χώρων και το συχνό πλύσιμο των χεριών.

Μετά το αίτημα που κατέθεσε ο ΠΟΥ, η Κίνα ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει κανένα νέο ή ασυνήθιστο παθογόνο που να συνδέεται με την αύξηση των κρουσμάτων πνευμονικών νόσων στο βόρειο τμήμα της.

«Οι κινεζικές αρχές δήλωσαν ότι δεν έχει ανιχνευθεί κανένα νέο ή ασυνήθιστο παθογόνο, ούτε ασυνήθιστες κλινικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου και της Λιαονίνγκ, αλλά μόνο η γενική αύξηση του αριθμού κρουσμάτων αναπνευστικών ασθενειών που οφείλονται σε γνωστά παθογόνα», ανέφερε ο ΠΟΥ σε δελτίο Τύπου.

Συνέχισε λέγοντας πως από τα μέσα Οκτωβρίου, ο ΠΟΥ μελετά τα δεδομένα των κινεζικών συστημάτων παρακολούθησης που δείχνουν σημαντική αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών μεταξύ των παιδιών στη βόρεια Κίνα.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οργανώθηκε τηλεδιάσκεψη σήμερα με το κινεζικό κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων και το Νοσοκομείο Παίδων του Πεκίνου, με τη βοήθεια της Εθνικής Επιτροπής Υγείας.

